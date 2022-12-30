Память легендарного полководца Бауыржана Момышулы чтут в войсках РгК «Юг»

30 Декабря 2022, 07:52

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На Родине легендарного казахского батыра, Героя Советского Союза, полководца, писателя Бауыржана Момышулы - в Жамбылской области – отмечают свято очередную годовщину земляка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ряд мероприятий, посвященных 112-й годовщине со дня рождения великого казахстанского полководца Бауыржана Момышулы, провели в войсках регионального командования «Юг» - сообщила начальник пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра Министерства обороны РК подполковник Дина Мухаринова. - В Таразе, в парке Победы, состоялась церемония возложения цветов к памятнику прославленного уроженца Жамбылской области».

Возглавил торжественную церемонию командующий войсками регионального командования «Юг» генерал-майор Мереке Кучекбаев. Вместе с ним цветы к памятнику возложил ветеран Вооруженных сил, воин-афганец генерал-майор в отставке Алимжан Ерниязов.

«Для нас дело чести – почтить память легендарного полководца, на книгах которого воспитывалось не одно поколение офицеров, и чьи заветы свято чтят современные военнослужащие, – отметил командующий войсками РгК «Юг» генерал-майор Мереке Кучекбаев. – Жамбылская область – Родина Бауыржана Момышулы, и для войск нашего регионального командования предметом гордости является то, что в прошлом 2021 году одной из самых сильных воинских частей Таразского гарнизона – 5-й механизированной бригаде, было присвоено имя полководца».

По словам подполковника Дины Мухариновой, военнослужащие РгК «Юг» хорошо знакомы с биографией Бауыржана Момышулы.

«Биография знаменитого полководца изучается на занятиях, о нем вспоминают на творческих вечерах. Тем не менее, в дни празднования очередной годовщины со дня его рождения в таразском парке Победы вновь зазвучали строки из его героической биографии. Озвучивать их доверили солдату срочной службы Аяну Идрисову», - отметила спикер.

«Аян призван на срочную службу из Алматы. Вместе со своим сослуживцем кызылординцем Досханом Нурланулы, они одними из первых приняли участие в челлендже цитат Бауыржана Момышулы. Этот челлендж охватил все воинские части Вооруженных сил, а завершил его председатель совета Республиканского общественного объединения «Tayelsiz Qazaqstannyn Halyq Batyrlary», Халық Қаһарманы, ветеран ВС РК Бахытжан Ертаев. Он призвал во всем подражать сыну казахского народа и быть примером самоотверженного служения Родине», - сказала подполковник Дина Мухаринова.

Об этом же говорили военнослужащие 5-й механизированной бригады имени Бауыржана Момышулы на творческом вечере, посвященном жизни и деятельности великого полководца. Вечер состоялся накануне в гарнизонном Доме офицеров. В мероприятии приняли участие председатель совета ветеранов Вооруженных сил по Жамбылской области подполковник Рамиль Тартыков, председатель ОО «Союз воинов-интернационалистов Жамбылской области» Керим Избасаров и его заместитель Ергали Темиралиев.

Выступали не только приглашенные гости, но и солдаты срочной службы мотострелкового и минометного батальонов. Со сцены звучали строки из произведений не только Бауыржана Момышулы, но и Александра Бека из его прославленного произведения «Волоколамское шоссе».

«Проводя такие творческие встречи, мы воспитываем молодых военнослужащих в духе казахстанского патриотизма, прививаем им любовь к Отечеству, они учатся быть похожими на легендарного полководца, нашего земляка Бауыржана Момышулы, чье имя носит наша бригада», – подчеркнул заместитель зенитного дивизиона 5-й механизированной бригады РгК «Юг» майор Ильяс Байбулов.

Герой Советского Союза, легендарный командир Панфиловской дивизии, писатель Бауыржан Момышул является уроженцем Жуалынского района. Эту местность называют «Мынбулак» - «край тысячи родников и тысячи батыров». В годы войны из ушедших на фронт жуалынцев пятеро стали Героями Советского Союза.

Бауыржан Момышулы прославился как мудрый тактик и полководец в годы Великой Отечественной войны, а в мирное время стал выдающимся писателем, отличался простотой и прямотой суждений, добротой к друзьям и нетерпимостью к врагам.

Именем Бауыржана Момышулы в Казахстане названы улицы городов, школы и военные интернаты. В райцентре Жуалынского района, носящем в наши дни его имя (бывшее Бурное), действует музей, в котором собраны личные вещи писателя и полководца. В селе Кольбастау Жуалынского района увековечили память своего великого земляка, установив памятную стелу с его портретом в школе, где в 1921-1922 годы он учился. К 100-летию со дня рождения Бауыржана Момышулы в Таразе открылся научно-исследовательский центр «Бауыржантану», в который был передан архив писателя.

В начале Великой Отечественной войны, будучи старшим инструктором военного комиссариата республики, Бауыржан Момышулы помогал генералу И.В. Панфилову формировать в Алматы 316-ю стрелковую дивизию. Осенью 1941 года эта дивизия, комбатом которой он был назначен, была переброшена в распоряжение Западного фронта, на одно из главных направлений на подступах к Москве, где проявилось воинское мастерство комбата Момышулы. Четверо суток его батальон удерживал позиции на опорных пунктах.

После войны Бауыржан Момышулы окончил Академию Генерального штаба, получил звание профессора, читал лекции по военной тактике и стратегии. Написанная им монография «Психология войны» и сегодня является фундаментальным трудом в области военной философии.

Оставив военную службу, Бауке ворвался в литературный мир как мастер повестей и рассказов. 11 декабря 1990 года писателю-фронтовику Бауыржану Момышулы присвоены генеральский чин и звание Героя Советского Союза посмертно.

Фото пресс-служба Таразского гарнизона Медиа-центра МО РК