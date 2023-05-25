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Память легендарного генерала Сагадата Нурмагамбетова почтили в Вооруженных силах РК

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
25 Мая 2023, 21:55
Память легендарного генерала Сагадата Нурмагамбетова почтили в Вооруженных силах РК Фото: пресс-служба Минобороны РК

АСТАНА. КАЗИФНОРМ - Во всех регионах страны прошли мероприятия, посвященные 99-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза, Халық Каһарманы первого министра обороны независимого Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В столичном Военном колледже, носящем имя героя, состоялась церемония возложения венков к памятнику Сагадату Нурмагамбетову. В ней приняли участие представители Министерства обороны, воспитанники учебного заведения, военно-патриотического движения «Жас сарбаз» и ветераны Вооруженных сил.

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Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов отметил ключевую роль легендарного военачальника в создании и становлении Вооруженных сил страны.

«Жизненный путь Сагадата Кожахметовича – пример стойкости, мужества и преданности Родине. Он относится к той когорте великих людей, которые не словом, а делом доказали, как могут учиться, работать, служить и добиваться успеха сыны казахского народа», – подчеркнул он.

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На родине героя в городе Акколе Акмолинской области память Героя Советского Союза почтили главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Талгат Койбаков, аким Аккольского района Юрий Курушин, ветераны Вооруженных сил, представители общественности, внук героя – подполковник запаса Келден Нурмагамбетов.

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В Алматы начальник департамента воспитательной и идеологической работы полковник юстиции Тлеухан Басхожаев с военнослужащими Алматинского регионального гарнизона побывал у дома, где жил Халық Қаһарманы Сагадат Нурмагамбетов. Здесь у мемориальной доски участники мероприятия возложили цветы и почтили память героя минутой молчания.

В тот же день мероприятия состоялись в Военном институте Сухопутных войск в Алматы, носящем имя героя, в Усть-Каменогорском, Гвардейском гарнизонах и других учреждениях Вооруженных сил.


Память   Минобороны РК   Вооруженные силы  
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