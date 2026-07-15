Память казахстанок и других погибших в теракте в Ницце почтили Макрон и жители Франции

В память о жертвах атаки 14 июля 2016 года во Франции проходят мемориальные мероприятия, включая перенос праздничных салютов и минуту молчания перед полуфинальным матчем чемпионата мира по футболу. В теракте на набережной Ниццы тогда погибли четыре гражданки Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Теракт произошел 10 лет назад, когда на Английской набережной в Ницце в пришедших посмотреть салют в День взятия Бастилии людей врезался 19-тонновый грузовик. Он проехал около двух километров, убив 86 человек и ранив 450. Среди жертв было много иностранцев, в том числе гражданок Казахстана, их гибель вскоре подтвердили в МИД Казахстана. Ими оказались мать, дочь и внучка семьи Панченко из Павлодара, а также Наталья Отто — учительница русского и литературы младших классов, работавшая в Антверпене и имевшая гражданство Казахстана.

— С прискорбием сообщаем, что граждане Казахстана Панченко Любовь (1956), Панченко Марина (1983), Панченко Сильвия (2013) и Отто Наталья (1959) стали жертвами теракта в Ницце. Соболезнуем родным и близким, — говорилось в сообщении на официальном аккаунте МИД.

Фото: facebook.com/beibit.alibekov

Вскоре тела погибших перевезли в Павлодар, где похоронили. С тех пор трагедия 14 июля 2016 года навсегда вписана во французский национальный календарь: с 2016 года День взятия Бастилии и воспоминания о жертвах теракта неразделимы.

Фото: AP Photo

Программа общенациональной церемонии памяти

Во вторник вечером, 14 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой приняли участие в общенациональной церемонии, посвященной десятой годовщине теракта. Она стартовала в конце Английской набережной в присутствии родственников жертв, местных властей и представителей государства.

Как сообщили в Елисейском дворце, особый символический момент церемонии — был выход 43 детей в сопровождении 43 взрослых, которые первыми пришли на помощь пострадавшим, после чего на стулья, установленные в память о погибших, были возложены ветви оливы.

Макрон возложил венок, после чего была объявлена минута молчания. Во время церемонии французы вспоминают о других нападениях, потрясших Ниццу, в частности о ножевой атаке на военнослужащих в 2015 году и теракте в базилике Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон в 2020 году.

Кадр из видео

Сборная Франции присоединяется к поминовению

За несколько тысяч километров от Ниццы французская сборная, которая во вторник проводит полуфинальный матч против Испании в Далласе, также почтит память жертв теракта 14 июля 2016 года минутой молчания, сообщили прессе.

Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, vient de m’annoncer que la FIFA a accepté qu’une minute de silence se tienne au début de la demi-finale de Coupe du monde France — Espagne, qui aura lieu demain, mardi 14 juillet, soir de la commémoration des… pic.twitter.com/lu0orMunof — Eric Ciotti (@eciotti) July 13, 2026

Ответственность за теракт 10 лет назад взяла на себя запрещенная в Казахстане группировка «ИГ», там назвали сидевшего за рулем грузовика тунисца Моамеда Булэля своим последователем. Булэль, который имел вид на жительство во Франции, был убит полицией.

Кадр из видео

Следствие и суд длились несколько лет — до декабря 2022 года. В итоге власти признали виновными семерых мужчин и одну женщину за логистическую поддержку и обеспечение оружием исполнителя теракта. Они получили от 2 до 18 лет тюрьмы.