Память Каныша Сатпаева почтили в Таджикистане

Память выдающегося казахстанского ученого Каныша Сатпаева, внесшего свой вклад в организацию деятельности таджикской Академии наук, почтили в Душанбе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В Институте геологии, сейсмологического строительства и сейсмологии состоялась церемония возложения цветов к мемориальной доске по случаю 125-летия Каныша Сатпаева, первого почетного академика Национальной Академии наук Таджикистана.

В мероприятии приняли участие посол Казахстана Валихан Туреханов, вице-президент Национальной Академии наук Таджикистана Гулчехра Кохирова, представители научной общественности и СМИ.

Казахстанский дипломат поблагодарил руководство Национальной академии наук и института за содействие в организации мероприятия на котором имели возможность почтить память Каныша Сатпаева на таджикской земле, выразив уверенность, что казахстанско-таджикские связи в области науки будут поступательно развиваться.

Вице-президент НАН РТ Гулчехра Кохирова отметила высокую роль деятельности академика Каныша Сатпаева, который оказывал активное содействие таджикским коллегам при открытии Академии наук Таджикской ССР.

- Его жизнь, служение науке являются и будут являться примером для молодого поколения не только геологов, но и других направлений науки, - сказала Гулчехра Кохирова.

Мемориальная доска памяти Каныша Сатпаева была открыта 13 апреля 2018 года по инициативе посольства Казахстана в Таджикистане при поддержке руководства Таджикистана и Национальной Академии наук Таджикистана.