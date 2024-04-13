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    07:30, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Память Каныша Сатпаева почтили в Таджикистане

    Память академика Каныша Сатпаева почтили в Таджикистане
    Фото: Посольство РК в РТ

    Память выдающегося казахстанского ученого Каныша Сатпаева, внесшего свой вклад в организацию деятельности таджикской Академии наук, почтили в Душанбе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В Институте геологии, сейсмологического строительства и сейсмологии состоялась церемония возложения цветов к мемориальной доске по случаю 125-летия Каныша Сатпаева, первого почетного академика Национальной Академии наук Таджикистана.

    В мероприятии приняли участие посол Казахстана Валихан Туреханов, вице-президент Национальной Академии наук Таджикистана Гулчехра Кохирова, представители научной общественности и СМИ.

    Казахстанский дипломат поблагодарил руководство Национальной академии наук и института за содействие в организации мероприятия на котором имели возможность почтить память Каныша Сатпаева на таджикской земле, выразив уверенность, что казахстанско-таджикские связи в области науки будут поступательно развиваться.

    Вице-президент НАН РТ Гулчехра Кохирова отметила высокую роль деятельности академика Каныша Сатпаева, который оказывал активное содействие таджикским коллегам при открытии Академии наук Таджикской ССР.

    - Его жизнь, служение науке являются и будут являться примером для молодого поколения не только геологов, но и других направлений науки, - сказала Гулчехра Кохирова.

    Мемориальная доска памяти Каныша Сатпаева была открыта 13 апреля 2018 года по инициативе посольства Казахстана в Таджикистане при поддержке руководства Таджикистана и Национальной Академии наук Таджикистана.

    Теги:
    Каныш Сатпаев Память Таджикистан Центральная Азия
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Мадибек Джанибеков
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