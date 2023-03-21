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Память героически погибшего полицейского Рахата Сланбекова чтут в Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
21 Марта 2023, 03:32
Память героически погибшего полицейского Рахата Сланбекова чтут в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Семью погибшего во время январских массовых беспорядков 2022 года жамбылского полицейского Рахата Сланбекова не оставляют без внимания сотрудники департамента полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, семью капитана полиции Рахата Сланбекова посетили начальник управления кадровой политики департамента полиции Жамбылской области Ержан Егембердиев и председатель совета ветеранов ОВД Турдалы Шералин.

По инициативе начальника департамента полиции генерал-майора полиции Арманбека Баймурзина и Жамбылской областной ветеранской организации матери героя Улбосын Жапаровой вручили путевку в оздоровительный санаторий «Арман» МВД РК, расположенный в городе Сарыагаше.

«Подвиги наших сотрудников всегда будут служить примером патриотизма и самоотверженной службы для нынешних полицейских. Мы никогда не забудем тех, кто пожертвовал самым дорогим, - отдал свою жизнь во имя безопасности граждан. В наших сердцах они навсегда останутся настоящими героями», - сказал председатель совета ветеранов ОВД полковник полиции в отставке Турдалы Шералин.

Улбосын Копбосыновна Жапарова поблагодарила сотрудников полиции за проявленную заботу и выразила благодарность руководству за то, что они не оставляют без внимания членов семей погибших полицейских.

Участковый инспектор 1-го отдела управления полиции города Тараза капитан полиции Рахат Сланбеков героически погиб при исполнении служебного долга в ходе трагических январских событий, у него остались супруга и пятеро детей. Рахат Сланбеков за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награжден орденом «Айбын» II степени. Семье погибшего вручили ключи от квартиры.


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