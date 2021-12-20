Память автора казахстанского флага Шакена Ниязбекова чтут на его Родине - в жамбылском селе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылцы свято чтут память о своем знаменитом земляке художнике Шакене Ниязбекове, авторе одного из государственных символов Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Въезжающих в село Бесжылдык Жамбылского района, недалеко от Тараза, встречает аллея, где установлен постамент с водруженным на нем флагштоком и развевающимся Государственным флагом Республики Казахстан.

Напомним, в марте этого года на родине автора Государственного флага Шакена Ниязбекова в Жамбылской области установили 24-метровый флагшток с Государственным флагом Республики Казахстан. Автор государственного символа страны Шакен Ниязбекова является уроженцем села Бесжылдык, родился он 12 октября 1938 года.

Шакен Ниязбеков приходится родственником знаменитому жамбылскому батыру из Жуалынского района - казахстанскому писателю Бауыржану Момышулы. А корни его рода ведут родословную от знаменитого казахского бия Толе.

В 10 лет Шакен остался сиротой, потеряв в одночасье родителей и бабушку. Однако художественный талант матери, честность и трудолюбие отца стали основой жизненного успеха художника.

После жамбылской школы он окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Веры Мухиной. Своим самым главным учителем в изобразительном искусстве он называет Абылхана Кастеева, с 1969 года работает главным художником города Алматы. Шакен Ниязбеков является автором герба Алма-Аты и памятника Бауржану Момышулы на алматинском кладбище Кенсай. Созданное им изображение Крылатого Барса стало не только эмблемой программной Стратегии «Казахстан-2030», но и символом позитивных начинаний в нашей стране.

Среди его работ известны и узнаваемы «Курмангазы», «Кобик Шашкан», «Исатай Тайманов», «Абай», «Чокан Валиханов», «Мухтар Ауэзов», «Срым Датов», «Жамбыл», «Солдат из Казахстана», «Материнство». Многие его полотна имеют огромную ценность и часто экспонируются на выставках.

В 1992 году Шакен Ниязбеков стал автором Государственного флага Республики Казахстан, победив в конкурсе среди более 1 200 художников из разных стран мира. Созданный им эскиз флага прошёл несколько этапов отбора и выиграл в конкурсе.

4 июня 1992 года официально был принят Закон Республики Казахстан «О Государственном флаге Республики Казахстан». В следующем году исполнится 30 лет, как над Казахстаном развевается голубой с золотом флаг.

«Я нисколько не сомневаюсь в счастливом будущем казахстанцев», - утверждал в одном из своих интервью художник Шакен Ниязбеков. И еще любил вспоминать слова Бауыржана Момышулы: «Патриотизм – это высота, с которой начинаются общечеловеческие ценности».

Художник создал простое и в то же время величественное полотнище, на котором изображены Солнце как знак мира и миролюбия, парящий Орел как символ свободолюбивого народа. Голубой фон Флага как цвет неба, спокойствия и символ высшей справедливости. Золотой цвет - изобилие, богатство и счастье. А украшающий флаг казахский национальный орнамент говорит о древности национальной культуры и традиций казахского народа.

Вспоминая о своих беседах с Шакеном Ниязбековым, профессор, доктор медицинских наук Сайлаубек Шалкаров говорит, что художник открыл сакральный смысл изображенных на Государственном флаге элементов.

«По центру изображены два самых важных символа государства, которые демонстрируют свободолюбие народа, его мирный нрав, богатство земли, готовность народа защищать землю. Автор воплотил эти значения в образе золотого солнца, окруженного лучами-зернами, и свободно парящего степного орла — символа широты мировоззрения, государственной мудрости и прозорливости. Орел устремлен вперед в будущее», - рассказал он.

«У каждого государства есть свои символы – флаг, герб и гимн, - сказал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. - Это один из неотъемлемых атрибутов любого государства, олицетворяющих его идентичность и суверенитет. В казахстанских школах, вузах и колледжах проводят уроки, на которых формируют чувство патриотизма и уважения к атрибутам государственности, которые обязан знать и уважать каждый гражданин. В них воплощена история и героические свершения предков, мечты и надежды современников, готовность защищать свой край, трудиться для его процветания. Мы гордимся тем, что автором Государственного флага является наш земляк, заслуженный деятель искусств Шакен Ниязбек. Память о талантливом художнике не только в наших сердцах, но и в сердцах всех казахстанцев».