6 Мая 2022 09:33

Память Алии Молдагуловой почтили в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - В канун Дня Победы сотрудники генерального консульства Казахстана в Санкт-Петербурге возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт посольства РК в РФ.

В мероприятии также приняли участие представители правительства города, члены местного общества казахской культуры «Атамекен», жители и гости города.

Памятник Алие Молдагуловой был открыт в 2019 году и расположен в одном из городских скверов западнее дома №5 по одноименной улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Скульптурная композиция из бронзы высотой 3 метра установлена на постаменте из розового гранита. На нем выбиты имя героини и накладная звезда героя. На обратной стороне постамента – краткое описание ее подвига.

Создание памятника стало возможным благодаря общим усилиям правительства Санкт-Петербурга, посольства Казахстана в России, акиматов Актюбинской и Атырауской областей.

Автор творческого проекта – известный казахский скульптор Едиге Рахмадиев. По его словам, за основу образа он взял одну из немногочисленных и наиболее сохранившихся прижизненных фотографий Алии.