Память Алихана Букейханова почтили в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В рамках памятного мероприятия, посвященного 155-летию общественного и государственного деятеля, ученого, публициста, этнографа Алихана Букейханова, дипломаты Посольства Казахстана в России возложили цветы к месту захоронения на московском Донском кладбище, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев отметил, что движение «Алаш» стало предвестником Независимости Казахстана, чье 30-летие празднуется в этом году. Многие аспекты деятельности «Алаша» ещё не раскрыты в контексте восстановления исторической справедливости, обеспечения информированности широкой общественности и, в целом, исторического значения для современного Казахстана. И это та задача, которая стоит перед учеными-историками.

Внучатый племянник А.Букейханова, профессор Московского государственного технологического университета Нурым Букейханов поделился, что в его советской жизни имя знаменитого родственника не произносилось, а его отец испытывал из-за этого трудности – был отчислен из университета, а затем неоднократно был уволен с различных мест работы.

«Тем не менее, отец сумел дать нам хорошее образование, я стал химиком. Он, как родственник, написал ходатайство о реабилитации Алихана Букейханова. И в 1989 году мы получили письмо с долгожданным и справедливым решением», – рассказал Н.Букейханов.

Ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, доктор исторических наук, профессор Дина Аманжолова назвала А.Букеханова личностью не только казахстанского, но и евразийского масштаба.

«Это человек, который представлял и цвет нации и руководил национальным движением, был ученым и в целом многосторонне проявил себя как личность. Он был наголову выше многих по образованию, по опыту, был единственным профессиональным политиком среди казахов того времени. Личность Алихана Букеханова должна стать примером для подражания и должна восприниматься в контексте нашей огромной евразийской истории. Для нас важно сохранять память и знание – трезвое, уважительное, спокойное к истории, какая бы она ни была трагической», – отметила ученый.

По мнению доктора исторических наук, директора Института исторических и социально-политических исследований г. Новосибирска Виктора Козодоя, деятельность Букейханова имеет непосредственное отношение, как к Казахстану, так и к России.

«Алихан Букейханов - политик общегосударственного, общеимперского уровня. Роль его как лидера очень высока. Букейханову и его соратникам удалось объединить вокруг себя казахскую интеллигенцию того времени и заложить идейные, культурные, просветительские основы для провозглашения автономии, послужившей фундаментом сначала для союзной республики, а затем ставшей предтечей Независимости Казахстана», – подчеркнул В.Козодой.

Он рассказал, что в этом году собирается издать книгу об Алихане Букейханове и тем самым восполнить пробел в изучении его личности, тем более в России еще нет ни одной книги, посвященной жизни и деятельности лидера «Алаша».

Место захоронения Алихана Букейханова было рассекречено в начале 1990-х гг., после выхода книги «Расстрельные списки: Донское кладбище. 1934-1940». В последующем появилась информация о том, что он был расстрелян 27 сентября 1937 года и похоронен вместе с проходившим с ним по одному «расстрельному списку» другим казахским государственным деятелем Ныгметом Нурмаковым в братской могиле, с другими жертвами сталинских репрессий. В мае 1989 года Букейханов был реабилитирован по Постановлению Верховного суда СССР в связи с отсутствием состава преступления в его действиях.