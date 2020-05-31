Память Алихана Бокейханова и Каюма Мухамедханова почтили в Семее

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - В Семее почтили память жертв политических репрессий, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской инфоцентр.

Ежегодно 31 мая соотечественники отдают дань памяти невинным жертвам репрессий, возлагая цветы к памятникам земляков. Не помешал многолетней традиции и карантин. В Семее сегодня почтили память выдающихся общественных деятелей казахского народа Кайыма Мухамедханова и Алихана Букейханова.

С утра представители городской интеллигенции собрались у подножия памятника лидера движения «Алаш», выдающегося общественного деятеля Алихана Букейханова и возложили цветы к памятному мемориалу. А после направились к памятнику выдающегося учёного, абаеведа, общественного деятеля, писателя и педагога Кайыма Мухамедханова, чтобы также отдать дань уважения великому соотечественнику. Возложив цветы к подножию памятников, собравшиеся почтили память жертв политических репрессий минутой молчания.

«Сегодня очень важный день для всех нас. Этот день призывает нас не забывать свою историю. Если мы не будем хранить и беречь нашу память, то и будущего быть не может. А потому казахстанцы бережно хранят память об этих событиях. Ежегодно в этот день мы отмечаем драматический и трагический момент в истории нашей страны – день памяти жертв политических репрессий. Для нашей семьи это еще и 150-летие со дня рождения отца Каюма Мухамедханова - Мухамедхана Сеиткулова, который также стал жертвой беспощадного катка тоталитарной системы. Потому это очень трепетный и важный день для нас. Для того чтобы подобные события не повторялись, важно помнить свою историю и не повторять ошибок прошлого», - отметил сын Каюма Мухамедханова Дегдар Мухамедханов.

В инфоцентре добавили, что в числе невинно осужденных также оказались и такие видные государственные и политические деятели, как Ахмет Байтурсынулы, Мухамеджан Тынышпаев, Мыржакып Дулатулы, Турар Рыскулов, Магжан Жумабаев, Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров, Беимбет Майлин, Санджар Асфендияров и многие другие. Для восстановления исторической справедливости, вчера, 30 мая, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать Госкомиссию по реабилитации жертв политических репрессий. Тех, кто безвинно пострадал в одной из самых жестоких трагедий прошлого столетия.



Напомним, что в Восточном Казахстане ко Дню памяти жертв политических репрессий проходят онлайн-мероприятия.

Фото: инфоцентр г. Семея