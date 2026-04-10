РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:42, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Память академика Каныша Сатпаева почтили в Душанбе

    В преддверии 127 годовщины со дня рождения Каныша Сатпаева в Душанбе почтили память выдающегося казахстанского ученого, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Таджикистане.

    Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

    В Институте геологии, сейсмологического строительства и сейсмологии состоялась церемония возложения цветов к мемориальной доске Каныша Сатпаева, первого почетного академика Национальной Академии наук Таджикистана.

    Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

    В приветственной речи вице-президент НАН РТ Илхом Амонзода отметил, что имя Каныша Сатпаева занимает особое место в истории мировой науки и прежде всего в центрально-азиатском регионе.

    — Его имя символизирует не только научное наследие, но и прочные исторические связи между нашими народами, которые продолжают активно развиваться в наши дни. Сегодня мы не только отдаем дань великому ученому, но и подтверждаем нашу приверженность развитию науки. Пример жизни и деятельности Каныша Сатпаева вдохновляет нас на новые научные достижения, способствует развитию наших научных школ и укреплению дружбы, — сказал И.Амонзода.

    Посол Казахстана Валихан Туреханов поблагодарил руководство Национальной академии наук и института за содействие в организации мероприятия. 

    Дипломат отметил, что научная и практическая деятельность Сатпаева отличалась широтой и разносторонностью, внесшей огромную лепту в становление главной научно-академической структуры Таджикистана.

    — Будучи видным ученым в области геолого-минералогических наук, в рамках создания Академии наук Таджикистана, Каныш Имантаевич предложил учредить еще один институт — таджикский институт сейсмологии. Он осознавал, что республика находится в зоне повышенной сейсмичности и исследования по сейсмологии имеют важнейшие значение в решении стоявших перспективных задач по строительству мощных промышленных предприятий, социально-бытовых объектов и жилых строений, — подчеркнул В.Туреханов.

    Ранее память казахстанских миротворцев почтили в Таджикистане. 

    Теги:
    Казахстан Каныш Сатпаев Таджикистан Мировые новости
    Мадибек Джанибеков
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Сейчас читают