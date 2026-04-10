Память академика Каныша Сатпаева почтили в Душанбе

В Институте геологии, сейсмологического строительства и сейсмологии состоялась церемония возложения цветов к мемориальной доске Каныша Сатпаева, первого почетного академика Национальной Академии наук Таджикистана.

Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

В приветственной речи вице-президент НАН РТ Илхом Амонзода отметил, что имя Каныша Сатпаева занимает особое место в истории мировой науки и прежде всего в центрально-азиатском регионе.

— Его имя символизирует не только научное наследие, но и прочные исторические связи между нашими народами, которые продолжают активно развиваться в наши дни. Сегодня мы не только отдаем дань великому ученому, но и подтверждаем нашу приверженность развитию науки. Пример жизни и деятельности Каныша Сатпаева вдохновляет нас на новые научные достижения, способствует развитию наших научных школ и укреплению дружбы, — сказал И.Амонзода.

Посол Казахстана Валихан Туреханов поблагодарил руководство Национальной академии наук и института за содействие в организации мероприятия.

Дипломат отметил, что научная и практическая деятельность Сатпаева отличалась широтой и разносторонностью, внесшей огромную лепту в становление главной научно-академической структуры Таджикистана.

— Будучи видным ученым в области геолого-минералогических наук, в рамках создания Академии наук Таджикистана, Каныш Имантаевич предложил учредить еще один институт — таджикский институт сейсмологии. Он осознавал, что республика находится в зоне повышенной сейсмичности и исследования по сейсмологии имеют важнейшие значение в решении стоявших перспективных задач по строительству мощных промышленных предприятий, социально-бытовых объектов и жилых строений, — подчеркнул В.Туреханов.

