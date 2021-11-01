Палуан из Актау взял «бронзу» на чемпионате мира в Греции

ЛУТРАКИ. КАЗИНФОРМ - Актауский спортсмен завоевал бронзовую награду на чемпионате мира по спортивной борьбе среди ветеранов в греческом Лутраки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

В первенстве мира, который проходил с 19 по 24 октября, участвовали палуаны вольного и греко-римского стилей от 35 до 60 лет.

Наш борец Серик Аманшиев выступал в весовой категории до 100 килограммов в дивизионе «B» (41-45 лет).

В первом круге он одержал чистую победу над борцом из Анголы. За выход в финал он уступил турецкому борцу со счётом 10:8. В борьбе за третье место Серик Аманшиев одержал победу над американцем со счётом 6:1.

Стоит отметить, что он боролся с травмой, но несмотря на это, смог взять призовое место.

Вольной борьбой Серик Аманшиев занимается с ранних лет в Жанаозене. После переезда в Актау он продолжил заниматься любимым делом уже здесь. В настоящее время он тренируется в спортивном комплексе «Сауле».

В его планах завоевать высшую награду на чемпионате мира в Болгарии в 2022 году.

На чемпионате мира в Греции также выступал борец из Актау Абай Смагулов (до 88 килограммов). Ему немного не хватило очков до третьего места.

Фото, видео: lada.kz.



