10 Июля 2022 14:07

Паломники в Мекке использовали более 3 петабайт данных во время хаджа

КАИР. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Мусульманские паломники 8 июля, в завершающий день хаджа, использовали 3,16 петабайта мобильных данных в Мекке. Об этом сообщила в субботу вечером Комиссия по связи и информационным технологиям Саудовской Аравии на своем сайте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Благодаря тщательной подготовке со стороны комиссии паломники использовали 3,16 тыс. терабайт данных через телекоммуникационные сети в Мекке. Это эквивалентно 1,29 млн часов просмотра видео в формате HD. Скорость загрузки мобильного интернета достигла 271,66 Мбит/с, что на 15 % выше, чем в прошлом году. Скорость отдачи в мобильных сетях Мекки достигла 35,2 Мбит/с (также на 15 % выше, чем в 2021 году)», - сообщил регулятор.

Кроме того, комиссия подсчитала средний объем мобильных данных, которые в финальный день хаджа использовали в Мекке. Он превысил 800 Мб на человека. При этом средний мировой показатель составляет порядка 200 Мб. Наиболее популярными и «нагруженными» с точки зрения мобильного трафика стали приложения YouTube, TikTok, Snapchat, а также наиболее популярные соцсети.

Регулятор также указал, что 8 июля жители и гости Мекки сделали 12,9 млн местных и 1,41 млн международных звонков, 98 % из которых были успешными и не прерывались из-за технических сбоев.

Саудовская Аравия из-за пандемии коронавируса два последних года не принимала иностранных паломников и только в этом году вновь открыла такую возможность. В то же время власти королевства усложнили условия въезда для верующих в период хаджа и выделили квоты. По некоторым оценкам, в этот раз в Мекку прибыло до миллиона паломников. Поскольку совершение обрядов хаджа для верующих имеет большое значение, эти люди активно делились своим опытом на святой для мусульман земле в соцсетях, устраивали видеотрансляции и совершали видеозвонки. Учитывая эту особенность, саудовские власти постарались принять меры для обеспечения высоких стандартов связи и усовершенствовать имеющуюся телекоммуникационную инфраструктуру.

9 июля в мусульманском мире наступил Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски). Это праздник жертвоприношения, который является одним из главных в исламе, он ежегодно отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Этот праздник знаменует собой окончание хаджа, ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку.

Ранее сообщалось, что казахстанские паломники завершили хадж, в этом году Саудовская Аравия установила квоту в 1 млн паломников, а также ввела жесткие требования: паломники должны быть не старше 65 лет и иметь сертификат прививок против COVID-19.

Казахстанцы отмечают Курбан айт. В этом году он пройдет с 9 по 11 июля.

Вчера со священным для мусульман праздником поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Al Jazeera / Saudi Press Agency / France24



