Паллиативный центр для детей с ограниченными возможностями и онкозаболеваниями появился в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде открылся Паллиативный центр для детей с ограниченными возможностями и онкозаболеваниями. Пациентам и их родителям будет оказываться медицинская, социальная, психологическая и юридическая помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Светлана Алтынбекова – одна из первых посетительниц нового центра. Многодетная мама воспитывает двух особенных детей. Ее сын Шынгыс страдает ДЦП. Женщина признается, что долгие годы ждала открытия в Караганде именно такого центра.

«Я рада, что в городе появился такой центр. Родителям особенных детей тяжело оставаться один на один с проблемами. Нередко, мы нуждаемся просто в моральной поддержке», – сказала Светлана.

Центр создан по инициативе Ассоциации паллиативной помощи детскому населению Казахстана и при поддержке депутатов партии AMANAT.

В день открытия для маленьких пациентов была организована развлекательная программа с участием аниматоров. А мамам преподнесли подарки, цветы и подготовили продуктовые корзины.

«Оказание паллиативной медицинской помощи – это подход, направленный на улучшение качества жизни пациентов и их семей, которые сталкиваются с проблемами из-за опасных для жизни заболеваний. Благодаря ранней диагностике, правильной оценке и лечению, а также решению других проблем, будь то физических, психосоциальных или духовных, паллиативная помощь позволяет предотвратить и облегчить страдания», – отметила директор Ассоциации паллиативной помощи детскому населению Казахстана Алия Кадыралиева.

Сотрудники центра намерены провести обучение медработников и родителей, чтобы они могли оказывать более качественную помощь своим подопечным. Сейчас заполняется клиентская база, в которую войдут особенные пациенты. Кроме того, в планах создать еще мобильную группу.

Первый Паллиативный центр был открыт в Алматинской области и уже давно принимает особенных детей. В Караганде такое учреждение находится по адресу: улица Алиханова, 20.