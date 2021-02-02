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    13:54, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Палец ребенка из металлической застежки извлекли спасатели Усть-Каменогорска

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели Усть-Каменогорска оказали помощь 8-летнему ребенку, палец которого застрял в металлической застежке, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    В ДЧС поступил вызов о том, что в квартире по улице Бурова у ребенка палец застрял в металлическом элементе одежды. Все обошлось. Прибывшие спасатели специализированного отряда ДЧС ВКО аккуратно извлекли палец из металлического кольца.

    Напомним, что в прошедшие выходные спасатели Семея извлекли застрявшую в горячей батарее руку ребенка.

    ДЧС ВКО напоминает родителям о необходимости проявлять бдительность и не оставлять детей без присмотра. Разъяснять им меры безопасности и не допускать несчастных случаев с детьми.



    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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