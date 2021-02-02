Палец ребенка из металлической застежки извлекли спасатели Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели Усть-Каменогорска оказали помощь 8-летнему ребенку, палец которого застрял в металлической застежке, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС поступил вызов о том, что в квартире по улице Бурова у ребенка палец застрял в металлическом элементе одежды. Все обошлось. Прибывшие спасатели специализированного отряда ДЧС ВКО аккуратно извлекли палец из металлического кольца.

Напомним, что в прошедшие выходные спасатели Семея извлекли застрявшую в горячей батарее руку ребенка.

ДЧС ВКО напоминает родителям о необходимости проявлять бдительность и не оставлять детей без присмотра. Разъяснять им меры безопасности и не допускать несчастных случаев с детьми.





