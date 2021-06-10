Палаточные, пришкольные и загородные лагеря: как отдохнут в этом году юные костанайцы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— В этом году на организацию летнего отдыха детей в Костанайской области планируется направить около 300 миллионов тенге. О том, как будут отдыхать дети, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали в управлении образования акимата Костанайской области.

В области в этом году будут функционировать 9 загородных детских лагерей с общей вместимостью 1840 мест, всего же в них планируется охватить летним отдыхом около 3300 детей с соблюдением всех мер безопасности.

«Во всех лагерях отдыха проведены подготовительные работы к приему детей: санитарная очистка территорий, текущий ремонт, укрепление материально-технической базы и так далее. На эти цели направлено 32,3 млн тенге,- сообщили в управлении. —С 8 июня уже приступил к работе загородный детский лагерь «Болашак» отдела образования Костанайского района с охватом 325 детей из социально уязвимых слоев населения Костанайского и Житикаринского районов, воспитанников детского дома семейного типа «Жануя», Центров поддержки детей».

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности отдыха в лагерях, имеющих водоёмы и бассейны. В штатах таких лагерей предусмотрены инструкторы по плаванию.

«В текущем году по традиции 285 воспитанников интернатных организаций, из Рудненского детского дома, Рудненской специальной школы-интерната №1 и Костанайской специальной школы-сада поправят свое здоровье на базе загородных лагерей. Всего на эти цели из областного бюджета предусмотрено 150,6 млн тенге. Кроме того, на отдых более 6 тысяч детей из социально-уязвимых категорий населения будет направлено 61 млн. тенге средств фонда всеобуча»,- отметил в облуправлении.

Вместе с тем, детям предложена и альтернатива загородных баз отдыха. В частности, предусматривается функционирование с 14 июня порядка 700 профильных пришкольных лагерей и площадок с питанием и без питания во всех районах и городах с общим охватом свыше 60 тыс. детей, деятельность которых также уже получила разрешение.

«Наша задача – не только организовать содержательный летний отдых, но и создать условия для непрерывного развития детей. С этой целью в летний сезон планируется работа языковых площадок, школ актива лидеров, дебатных площадок. В период с 26 мая по 19 июня во всех 489 школах области действуют летние школы с охватом более 25 тысяч детей»,- добавили в ведомстве.

В рамках «Рухани жанғыру» не останется без внимания и туристско-краеведческая деятельность, в том числе в рамках функционирования 370 палаточных лагерей (юрточных, краеведческих, спортивных) с охватом около 10 тыс. подростков, а также краеведческих экспедиций по сакральным и другим значимым историческим местам.

В целом на организацию летних мероприятий в регионе из всех источников финансирования планируется направить более 300 млн тенге.