Палата представителей США обсуждает объявление импичмента Дональду Трампу

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Палата представителей США проведет голосование по беспрецедентному второму импичменту в отношении президента Дональда Трампа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Русской службы «Голос Америки».

Заседание началось в 9 утра, а голосование может состояться во второй половине дня.

Демократы занимают большинство мест в Палате представителей и имеют достаточно голосов, чтобы одобрить импичмент самостоятельно, но к ним присоединяется все больше республиканцев.

Республиканка Джейми Эррера Батлер во вторник сообщила, что проголосует за импичмент, заявив, что Трамп «действовал вопреки своей присяге».

«Президент Соединенных Штатов спровоцировал беспорядки с целью остановить мирную передачу власти от одной администрации к другой», – сказала она.

Член Палаты представителей Лиз Чейни, также высказалась в поддержку импичмента, отметив, что в истории США не было «большего предательства» со стороны президента.

Голосовать за импичмент также собираются конгрессмены Джон Катко, Адам Кинзингер и Фред Аптон.

Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти, близкий союзник Трампа, сказал, что «импичмент в это время не сплотит страну, а будет иметь противоположный эффект».

В аналогичном ключе высказался во вторник и сам Трамп в ходе визита в техасский город на границе с Мексикой.

«Это вызывает ужасный гнев, разногласия и боль… что очень опасно для США, особенно в столь щекотливый момент», – сказал он, призвав к «миру и спокойствию» и подчеркнув, что сейчас время соблюдать «закон и порядок».

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси во вторник вечером объявила, что группу из девяти менеджеров по импичменту возглавит конгрессмен Джейми Раскин.

Пока неясно, намерены ли лидеры Палаты представителей сразу отправить резолюцию об импичменте в Сенат, учитывая, что срок полномочий Трампа истекает на следующей неделе.

Во вторник поздно вечером Палата представителей приняла резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса и членов кабинета задействовать 25-ю поправку к Конституции, чтобы отстранить Трампа от должности в связи с тем, что он якобы не в состоянии исполнять свои обязанности.

Пенс еще до голосования направил Пелоси письмо с объяснениями, почему он не намерен этого делать.

Напомним, сторонники Дональда Трампа провели акции протеста в нескольких городах США. Демонстранты ворвались в здание Капитолия Канзаса в Топеке и собрались на первом этаже ротонды. При этом акция все время носила организованный характер. Четыре человека погибли в ходе протестов в районе Капитолийского холма. После этого, американские парламентарии-демократы официально внесли в Палату представителей Конгресса США резолюцию об импичменте Дональда Трампа. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.