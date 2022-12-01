Палата представителей получила налоговые декларации экс-президента США Дональда Трампа

1 Декабря 2022, 13:32

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Главный орган по налоговым вопросам Комитет Палаты представителей США по путям и средствам располагает шестилетними федеральными налоговыми декларациями Д. Трампа, сняв завесу тайны с тщательно охраняемых личных данных бывшего президента, передает корреспондент зарубежной корреспондентской сети МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Комитет, возглавляемый представителем Демократической партии Ричардом Нилом из Массачусетса запросил налоговые отчеты Д. Трампа за шесть лет, относящийся к периоду нахождения экс-президента у власти.

Р. Нил отказался сообщить, располагает ли он налоговыми документами Д. Трампа, заявив, что закон строго запрещает ему обсуждать содержание деклараций. Ранее в среду он также не дал ответа, опубликует ли Комитет какие-либо результаты публично.

Конгрессмен сообщил, что следующим шагом будет проведение заседания Демократической фракции.

Налоги экс-президента были загадкой с тех пор, как Д. Трамп впервые баллотировался на пост главы государства.

Во время своей предвыборной кампании 2016 года Д. Трамп нарушил нормы президентских выборов и отказался предоставлять свои налоговые декларации для публичного ознакомления, и они остались закрытыми после того, как он вступил в должность.

В 2016 году Д. Трамп опубликовал письмо от своих налоговых адвокатов, в котором подтверждалось, что он проходил проверку. Но в письме также говорилось, что Налоговое управление США завершило проверку его налогов с 2002 по 2008 годы.

Отчет New York Times за 2020 год показал, что Д. Трамп вообще не платил федеральный подоходный налог в течение 10 из 15 лет, начиная с 2000 года, потому что по его словам, он потерял значительно больше, чем приобрел.

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