Палата предпринимателей и департамент полиции в Костанае подписали меморандум

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Палата предпринимателей Костанайской области подписала меморандум о сотрудничестве с департаментом полиции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Регионального совета Палаты предпринимателей Костанайской области Айдарбек Ходжаназаров отметил важность такого сотрудничества.

«В предпринимательской деятельности множество вопросов, которые могут решаться в рамках меморандума. К примеру, безопасность на объектах бизнеса. Большой пласт связан с работой участковых инспекторов полиции. Многое из них требуют, в том числе, и законодательного урегулирования. Все эти задачи будут решаться в рамках созданной рабочей группы», - отметил Айдарбек Ходжаназаров.

Директор Палаты предпринимателей Костанайской области Данияр Кузенбаев рассказал, что меморандумы о сотрудничестве сегодня подписаны с управлением Комитета по правовой статистике и специальным учетам, а также с Костанайским филиалом акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации» и другими.

В рамках этих документов создаются эффективные механизмы взаимодействия бизнеса с государственными органами, что позволяет решать многие задачи оперативно и быстро.

Начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков акцентировал внимание на том, что одна из важных задач - обеспечение прав и законных интересов предпринимателей.

«Новая стратегия – сервисная модель полиции, реализация концепции «Слышащего государства» и принципа «Полиция шаговой доступности» предполагают совместное решение в вопросах обеспечения общественной безопасности. Полиция меняет в этом направлении формат работы», - сказал Ерлан Омарбеков.

Начальник местной полицейской службы ДП Костанайской области Женис Бисембаев на мероприятии рассказал о том, что делается в области для реализации эффективной системы безопасности в регионе, которая тесно связана с инвестиционной средой.

Так, в области уже введены в эксплуатацию три участковых пункта полиции в Мендыкаринском и Карасуском районах и два модульных поста полиции в городе Тобол и Житикара.

Переход на сервисную модель – главный приоритет в работе местной полиции.

Также в ходе мероприятия заместитель директора Палаты предпринимателей Костанайской области Самат Садвакасов предоставил информацию о проблемных вопросах бизнеса, которые требуют системного решения.

Один из них - нелегальные перевозчики.

Еще один вопрос, волнующий бизнес- это требования Закона «О противодействии терроризму», в частности объектов, уязвимых в террористическом отношении. Органами полиции проверки не проводятся ввиду моратория, но с 1 января следующего года они возобновятся.

«Поэтому в этом вопросе от бизнеса поступает ряд предложений, в том числе и внесения изменений на законодательном уровне», - отметил Самат Садвакасов.

В палате отметили, что в 2021 году от субъектов предпринимательства в РПП поступило 154 жалобы на действия и решения госорганов. В половине случаев удалось помочь предпринимателям защитить права и законные интересы.

Подписанный меморандум станет еще одним эффективным инструментом в решении вопросов бизнеса.