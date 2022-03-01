Палата предпринимателей и департамент полиции в Костанае подписали меморандум
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Палата предпринимателей Костанайской области подписала меморандум о сотрудничестве с департаментом полиции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Председатель Регионального совета Палаты предпринимателей Костанайской области Айдарбек Ходжаназаров отметил важность такого сотрудничества.
«В предпринимательской деятельности множество вопросов, которые могут решаться в рамках меморандума. К примеру, безопасность на объектах бизнеса. Большой пласт связан с работой участковых инспекторов полиции. Многое из них требуют, в том числе, и законодательного урегулирования. Все эти задачи будут решаться в рамках созданной рабочей группы», - отметил Айдарбек Ходжаназаров.
Директор Палаты предпринимателей Костанайской области Данияр Кузенбаев рассказал, что меморандумы о сотрудничестве сегодня подписаны с управлением Комитета по правовой статистике и специальным учетам, а также с Костанайским филиалом акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации» и другими.
В рамках этих документов создаются эффективные механизмы взаимодействия бизнеса с государственными органами, что позволяет решать многие задачи оперативно и быстро.
Начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков акцентировал внимание на том, что одна из важных задач - обеспечение прав и законных интересов предпринимателей.
«Новая стратегия – сервисная модель полиции, реализация концепции «Слышащего государства» и принципа «Полиция шаговой доступности» предполагают совместное решение в вопросах обеспечения общественной безопасности. Полиция меняет в этом направлении формат работы», - сказал Ерлан Омарбеков.
Начальник местной полицейской службы ДП Костанайской области Женис Бисембаев на мероприятии рассказал о том, что делается в области для реализации эффективной системы безопасности в регионе, которая тесно связана с инвестиционной средой.
Так, в области уже введены в эксплуатацию три участковых пункта полиции в Мендыкаринском и Карасуском районах и два модульных поста полиции в городе Тобол и Житикара.
Переход на сервисную модель – главный приоритет в работе местной полиции.
Также в ходе мероприятия заместитель директора Палаты предпринимателей Костанайской области Самат Садвакасов предоставил информацию о проблемных вопросах бизнеса, которые требуют системного решения.
Один из них - нелегальные перевозчики.
Еще один вопрос, волнующий бизнес- это требования Закона «О противодействии терроризму», в частности объектов, уязвимых в террористическом отношении. Органами полиции проверки не проводятся ввиду моратория, но с 1 января следующего года они возобновятся.
«Поэтому в этом вопросе от бизнеса поступает ряд предложений, в том числе и внесения изменений на законодательном уровне», - отметил Самат Садвакасов.
В палате отметили, что в 2021 году от субъектов предпринимательства в РПП поступило 154 жалобы на действия и решения госорганов. В половине случаев удалось помочь предпринимателям защитить права и законные интересы.
Подписанный меморандум станет еще одним эффективным инструментом в решении вопросов бизнеса.
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