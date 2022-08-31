31 Августа 2022 12:22

Палата «Атамекен» в Костанайской области расширяет меры поддержки бизнеса

Число малых, средних и даже микропредприятий в Костанайской области увеличивается год от года. Большую помощь начинающим бизнесменам оказывает региональное подразделение Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

«Сегодня мы координируем три направления нефинансовой поддержки. Это сервисная поддержка бизнеса, информационное обеспечение по мерам государственной поддержки бизнеса, проект «Деловые связи». За 2022 год мы оказали около 700 услуг. Это почти больше 600 уникальных клиентов. В рамках информационного обеспечения с начала года проведено около 8600 консультаций. Как сопровождение оказана помощь 138 предпринимателям, из них 106 открыли бизнес, 36 проектов получили финансирование, 18 предпринимателям помогли получить разрешительные документы», – сообщила эксперт отдела нефинансовой поддержки Палаты предпринимателей Костанайской области Айгуль Есентемир.

Динара Куджулова – одна из тех, кто нашел поддержку у экспертов палаты. Она недавно открыла ателье и ей пригодились рекомендации по развитию бизнеса и практическая помощь в оформлении документов.

«Здесь большой спектр услуг, которые предпринимателю необходимы, – поделилась Динара. – Специалисты «Атамекен» мне помогли составить трудовые договоры, научили, как сдавать бухгалтерские отчеты, постоянно держат в курсе относительно новых поправок в законы, изменений».

Особенно высокий спрос у начинающих предпринимателей на помощь в составлении бизнес-планов. Эксперты помогают им взглянуть на будущее своего дела в перспективе, понять, в каком направлении расширяться и развиваться.

«В 2021 году обратился в Палату предпринимателей, – рассказывает продавец фруктов и овощей Ментай Сырлыбаев. – Сначала у меня был один магазин, но товара становилось все больше и спрос тоже увеличивался. Тогда я задумался о расширении, хотел еще купить грузовик. В «Атамекене» мне помогли детально все рассчитать и теперь у меня два магазина и новое направление – поставки овощей и фруктов в кафе и рестораны».

Еще одна востребованная услуга – аудит бизнеса и индивидуальные рекомендации по оформлению документов, бухгалтерскому учету. Эти советы особенно важны для начинающих.

«Без «Атамекена» я бы не справился. Лично я переделывал не меньше 8 раз. Проект не удался бы без помощи специалистов. Здесь мне помогли получить патент на изобретение», – рассказал владелец производства тактильной тротуарной плитки Андрей Зелевский.

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