+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 2 °С
USD 428.51 EUR 496.13
RUB 6.06 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пальмы выращивают в Ботаническом саду Актау

11 Ноября 2021 18:13
Поделиться:
Пальмы выращивают в Ботаническом саду Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Научные сотрудники Мангышлакского экспериментального Ботанического сада начали интродукционные испытания субтропических растений. В саду высадили три вида пальм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Новости по теме
40% объектов придорожного сервиса  не соответствуют нацстандарту в СКО
Женщина в ковше – аким Алматинской области прокомментировал видео 600 тысяч тенге штрафов заплатили руководители объектов за нарушение антитеррористического законодательства в СКО Девять пьяных водителей за один день остановили на дорогах СКО

В Мангышлакском экспериментальном Ботаническом саду начаты интродукционные испытания таких субтропических растений, как гранат, олива, олеандр, маслина, лавр, железное дерево, магнолия, розмарин.

В 2020 году в саду высадили три вида пальм, которые могут выдерживать температуру -10 градусов зимой. В этом году из 12 саженцев только две пальмы не вышли из зимы, остальные растут.

Научные сотрудники сада отмечают, что экспериментальная работа продолжается.

«В первую очередь это связано с тем, что в последние годы наблюдается изменение климата. По результатам анализа климатических показателей за последние 10 лет 286 дней в Мангистау поддерживается в среднем температура +10 градусов. Предполагается, что такой показатель климата позволит интродукции теплолюбивых видов растений в Мангистау», - говорится в сообщении Мангышлакского экспериментального Ботанического сада в Facebook.

Для справки:

Ботанический сад был открыт в 1972 году и включен в «Перечень особо охраняемых природных территорий Республиканского значения» с общей площадью 39 гектаров. Одной из основных задач сотрудников сада является проведение научных работ по созданию перспективных, биологически устойчивых видов растений для озеленения в условиях Мангистау. Дендрологическая коллекция насчитывает свыше 600 таксонов, в числе которых крупные родовые комплексы боярышника, кизильника, шиповника, барбариса, жимолости, калины, ясеня, а также коллекция сортов абрикоса. На отдельном участке представлена местная флора. Среди ее представителей — наиболее ценные лекарственные растения Мангышлакского полуострова, требующие тщательной охраны: шелковица белая, зизифора тонкая, боярышник сомнительный, ежевика обыкновенная, селитрянка Шобера, дубровник белый.


Подписывайтесь на наш канал:

#Наука   #Мангистауская область   #Регионы  
Поделиться:
Новости по теме
40% объектов придорожного сервиса  не соответствуют нацстандарту в СКО
Женщина в ковше – аким Алматинской области прокомментировал видео
600 тысяч тенге штрафов заплатили руководители объектов за нарушение антитеррористического законодательства в СКО
Девять пьяных водителей за один день остановили на дорогах СКО
Популярное
1 «В центральной части не выгодно строить дома» – аким Алматы о сносе ветхого жилья
2 В Экибастузе мужчина облил бензином себя и бывшую сожительницу
3 Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
4 1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
5 92 случая ВИЧ-инфекции зарегистрировано с начала года в Акмолинской области
6 «Зарплата уходит на аренду» – аким Алматы ответил, как можно решить проблему с жильем
Читайте также
Итоги 30: Карагандинская область вошла в лидеры «зелёной» энергетики
Проведение незаконных азартных игр пресекли в Жанаозене
«В центральной части не выгодно строить дома» – аким Алматы о сносе ветхого жилья
В Экибастузе мужчина облил бензином себя и бывшую сожительницу
Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
92 случая ВИЧ-инфекции зарегистрировано с начала года в Акмолинской области
«Зарплата уходит на аренду» – аким Алматы ответил, как можно решить проблему с жильем
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив