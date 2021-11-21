Пальмы в качестве эксперимента выращивают в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Пальмы начали выращивать в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Научные сотрудники экспериментального ботанического сада высадили три вида экзотических деревьев. Фотографии саженцев пальмовых растений попали в Сеть. Реакция не заставила себя ждать.

В центре Актау раскинулся настоящий зеленый оазис. Мало кому известно, но именно здесь на 29 гектарах выращивают более полутора тысяч уникальных видов деревьев и кустарников. В прошлом году ученые экспериментального ботанического сада начали интродукционные испытания субтропических зеленых насаждений. 12 саженцев трёх видов пальм, привезенных из-за рубежа, высадили на территории сада.

- Из Турции более 40 пальм были доставлены в ботанический сад Алматы. Но климат той местности не подошел для саженцев, поэтому они передали их нам. В прошлом году мы их получили и высадили. Зима была очень холодной. Но первые морозы мы пережили. Осталось 12 саженцев. Пошли первые побеги. Так как это научный эксперимент, технологический процесс мы раскрыть пока не можем, - рассказала Акжунис Иманбаева, директор Мангышлакского экспериментального ботанического сада.

Сможет ли разновидность этих субтропических растений прижиться в регионе с неплодородной почвой? Сейчас этим вопросом задаются многие казахстанские учёные. По результатам исследования климатических показателей Мангистау стало известно, что в последние 10 лет более 280 дней в году в области наблюдается плюсовая температура. Такие показатели термометра радуют не только местных жителей, но и ботаников местного вуза.

- С 2018 года мы со студентами ставим различные научные опыты по адаптированию новых культурных растений. Итальянская альба, тропический лимон, несколько видов пальм – эти экзотические растения могут здесь расти и давать плоды. Но нужно время. Уйдут годы на изучение. Но в будущем на столах будут стоять бананы и ананасы, выращенные в регионе, - отмечает Латипа Кожамжарова, заведующая кафедрой естественных наук, профессор университета.

Сейчас эти полутораметровые пальмы готовят к зиме. Сотрудники ботанического сада обматывают ствол дерева специальной тканью.

- Особое внимание уделяется верхушке. Такой метод мы заимствовали у коллег из Сочи. В целом если и деревья будут давать семена, и из семян будут прорастать саженцы, можно предположить, что данный вид начнёт адаптироваться, - сообщила Акжунис Иманбаева, директор Мангышлакского экспериментального ботанического сада.

Этот сорт пальм можно встретить на черноморском побережье Турции, Грузии и даже в России. Необычным свойством деревьев считается морозостойкость. Экзотические растения способны выдержать температуру воздуха минус 10 градусов по Цельсию. Возможно, в ближайшем будущем пластиковые пальмы на Каспийской набережной заменят настоящими. Правда, для этого понадобится около 6 лет, говорят учёные.



