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Пакистанцев задержали за нарушение госграницы в Жамбылской области

Автор:  
Серик Сабеков
24 Октября 2022, 14:10
Пакистанцев задержали за нарушение госграницы в Жамбылской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области задержаны нарушители государственной границы. Об этом сообщили в региональном департаменте Пограничной службы КНБ РК, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«22 октября 2022 года на участке пограничного отделения «Жасөркен» в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента Пограничной службы КНБ и департамента КНБ по Жамбылской области задержаны 4 гражданина Исламской Республики Пакистан, нарушившие Государственную границу», - сообщили в ведомстве.

В департаменте уточнили, что иностранцы проникли на территорию Казахстана из Кыргызской Республики. По данному факту компетентными органами проводятся оперативно-следственные действия.


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