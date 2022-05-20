20 Мая 2022 15:10

Пакистан запретил импорт предметов роскоши

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Данная мера поможет сохранить валютные резервы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание The Economic Times.

В связи с чрезвычайной экономической ситуацией Правительство Пакистана ввело полный запрет на импорт предметов роскоши, которые не относятся к товарам первой необходимости.

Среди товаров, подлежащих запрету: автомобили, сотовые телефоны, бытовая техника и косметика. Данная мера не коснется топлива, пищевого масла и бобовых культур.

Министр информации Пакистана Марриюм Аурангзеб сообщила, что запрет на предметы роскоши поможет сохранить валютные резервы, которые с февраля по май сократились с $16,3 до $10 млрд. Кроме того, благодаря этому правительство планирует ежегодно экономить до $6 млрд.

По некоторым прогнозам, дефицит бюджета Пакистана в этом году составит около $17 млрд или более 4,5% ВВП.