Пакистан провел испытательный запуск ракеты класса «земля-земля»
В понедельник Пакистан успешно провел учебный запуск ракеты класса «земля-земля» серии Fatah с дальностью действия 120 километров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Dawn.
Об этом говорится в заявлении Inter-Services Public Relations (ISPR), медиаподразделения Вооруженных сил Пакистана.
— Целью запуска было обеспечение боевой готовности войск и проверка ключевых технических параметров, включая усовершенствованную навигационную систему ракеты и повышенную точность, — говорится в сообщении ISPR.
За учебным запуском наблюдали высокопоставленные офицеры армии, а также офицеры, ученые и инженеры из стратегических организаций Пакистана.
Ранее Пакистан провел испытания баллистической ракеты на фоне эскалации напряженности с Индией. Как сообщают пакистанские военные, дальность полета ракеты класса «земля-земля» составила 450 километров.
Об обострении отношений между Индией и Пакистаном из-за теракта в Кашмире можно прочитать в материале международного обозревателя агентства Kazinform.