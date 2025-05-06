Пакистан провел испытательный запуск ракеты класса «земля-земля»

Об этом говорится в заявлении Inter-Services Public Relations (ISPR), медиаподразделения Вооруженных сил Пакистана.

— Целью запуска было обеспечение боевой готовности войск и проверка ключевых технических параметров, включая усовершенствованную навигационную систему ракеты и повышенную точность, — говорится в сообщении ISPR.

За учебным запуском наблюдали высокопоставленные офицеры армии, а также офицеры, ученые и инженеры из стратегических организаций Пакистана.

Ранее Пакистан провел испытания баллистической ракеты на фоне эскалации напряженности с Индией. Как сообщают пакистанские военные, дальность полета ракеты класса «земля-земля» составила 450 километров.

Об обострении отношений между Индией и Пакистаном из-за теракта в Кашмире можно прочитать в материале международного обозревателя агентства Kazinform.