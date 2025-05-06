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    18:24, 05 Май 2025 | GMT +5

    Пакистан провел испытательный запуск ракеты класса «земля-земля»

    В понедельник Пакистан успешно провел учебный запуск ракеты класса «земля-земля» серии Fatah с дальностью действия 120 километров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Dawn

    Пакистан провел испытательный запуск ракеты класса «земля-земля»
    Фото: Х / @PTVNewsOfficial

    Об этом говорится в заявлении Inter-Services Public Relations (ISPR), медиаподразделения Вооруженных сил Пакистана.

    — Целью запуска было обеспечение боевой готовности войск и проверка ключевых технических параметров, включая усовершенствованную навигационную систему ракеты и повышенную точность, — говорится в сообщении ISPR.

    За учебным запуском наблюдали высокопоставленные офицеры армии, а также офицеры, ученые и инженеры из стратегических организаций Пакистана.

    Ранее Пакистан провел испытания баллистической ракеты на фоне эскалации напряженности с Индией. Как сообщают пакистанские военные, дальность полета ракеты класса «земля-земля» составила 450 километров. 

    Об обострении отношений между Индией и Пакистаном из-за теракта в Кашмире можно прочитать в материале международного обозревателя агентства Kazinform. 

    Теги:
    Пакистан Мировые новости Оружие
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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