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Пакистан планирует организовать торговую миссию в Казахстан

3 Августа 2021 20:11
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Пакистан планирует организовать торговую миссию в Казахстан

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Ержан Кистафин провел двустороннюю встречу с федеральным министром – советником Премьер-министра Пакистана по вопросам торговли и инвестиций Абдул Разак Давудом и заместителем федерального министра торговли Мухаммадом Фарухом. В ходе встречи обсудили вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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Посол Казахстана провёл встречу с Федеральным министром – Советником Премьер-министра Пакистана по вопросам торговли и инвестиций


В частности, стороны рассмотрели ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам 9-го заседания казахстанско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, состоявшегося 27–28 февраля 2020 года. Была выражена обоюдная заинтересованность в ускорении осуществления намеченных планов.

Е. Кистафин обратил внимание собеседника на необходимость возобновления работы казахстанско-пакистанского делового совета между, который будет способствовать наращиванию взаимодействия между деловыми кругами двух стран.

При этом в целях укрепления связей на уровне B2B, P2P обе стороны отметили важность открытия прямого авиасообщения между двумя странами, договорившись организовать переговоры с авиационными властями ИРП.

Также была подчёркнута необходимость диверсификации маршрутов доставки товаров и соответствующих логистических решений. В этом контексте обе стороны отметили особую важность транзитного потенциала Афганистана и скорейшей стабилизации ситуации в этой стране через мирный внутриафганский диалог.

А. Давуд, в свою очередь, информировал, что Премьер-министр Пакистана Имран Хан поставил задачу перед своим правительством активизировать сотрудничество со странами Центральной Азии, прежде всего с Казахстаном, занимающим лидирующие позиции в регионе. В этой связи, советник Премьер-министра заявил, что будет оказывать всестороннее содействие в реализации достигнутых договоренностей и качественной подготовке новых проектов.

По итогам встречи, стороны договорились организовать осенью 2021 года торговую миссию Пакистана в Казахстан.




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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Экономика   #Пакистан  
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