Пакистан и Катар призывают к безоговорочной гуманитарной помощи Афганистану

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - Пакистан и Катар призвали международное сообщество не ставить гуманитарную помощь Афганистану в зависимость от политических событий при новом правительстве «Талибана», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

На состоявшейся 9 сентября в Исламабаде совместной с министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бен Абдулрахманом Аль-Тани пресс-конференции министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что мир наблюдает за поведением новой политической структуры талибов, чтобы увидеть, соблюдают ли они взятые на себя обязательства по ключевым вопросам, включая права человека.

«Чтобы спасти жизни и народ Афганистана, не должно быть никаких условий», - отметил Куреши. - Если вы не готовы к немедленной экономической помощи или развитию, хорошо ... но не предпринимайте шагов, которые привели бы к экономическому коллапсу Афганистана»,

Министр иностранных дел Катара поддержал своего пакистанского коллегу, добавив, что «гуманитарная помощь не должна зависеть от какого-либо политического прогресса». По его мнению министра, афганцы заслуживают поддержки, несмотря на то, что происходит на политической арене.

Куреши также призвал к размораживанию иностранных активов Афганистана.

«Разморозьте активы и дайте афганцам возможность использовать свои деньги на благо своего народа», - заявил пакистанский министр.

Шейх Мохаммед аль-Тани, в свою очередь, поблагодарил талибов за состоявшийся в четверг первый международный коммерческий рейс, вылетевший из Афганистана после вывода американских войск.

«На самом деле это то, чего мы ожидаем от «Талибана», чтобы эти позитивные заявления были продемонстрированы в действиях», - сказал он, добавив, что Афганистан должен быть открыт для людей, которые приходят и уходят.

Так, в четверг чартерный рейс с гражданами США и других стран благополучно приземлился в Катаре после того, как покинул Афганистан при содействии талибов.

В Вашингтоне действия «Талибана» восприняли с оптимизмом, назвав их положительными.

«Талибан сотрудничал в содействии отъезду американских граждан и законных постоянных жителей на чартерных рейсах. Они проявили гибкость, и они были деловыми и профессиональными в наших отношениях с ними в этих усилиях. Это положительный первый шаг», - говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.

Между тем, ООН предупреждает, что Афганистан находится под угрозой полного распада, передает Al Jazeera.

Так, 9 сентября специальный посланник ООН по Афганистану Дебора Лайонс на заседании СБ ООН по Афганистану заявила, что необходимо найти способ ввозить деньги в страну, «чтобы предотвратить полный крах экономики и социального порядка», добавив, что страна столкнулась с сильным кризисом, который привел к падению национальной валюты, резкому росту цен на продукты питания и топливо, а также к нехватке наличных в частных банках. По ее словам, у властей также нет средств для выплаты заработной платы.

Ранее администрация президента Джо Байдена заявила, что оказание любой прямой экономической помощи, включая размораживание активов центрального банка Афганистана, будет зависеть от действий талибов.

Международный валютный фонд также заблокировал доступ талибов к новым резервам на случай чрезвычайных ситуаций на сумму около 440 миллионов долларов.

«Талибан ищет международной легитимности и поддержки. Наш посыл прост: любую легитимность и поддержку необходимо заслужить», - заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Джеффри де Лаурентис.

Между тем, Россия и Китай выступили за освобождение замороженных активов Афганистана.

«Россия рассчитывает, что Афганистан получит доступ к своим финансовым активам, которые были заморожены после прихода к власти в стране «Талибана», - заявил на заседании СБ ООН по Афганистану постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Эти активы принадлежат Афганистану и должны использоваться для Афганистана, а не в качестве рычага для угроз или сдерживания», - в свою очередь заметил заместитель посла Китая в ООН Гэн Шуан.