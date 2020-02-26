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Пакеты с героином найдены у двух жителей Жамбылской области
26 Февраля 2020 21:03
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КОРДАЙ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские полицейские задержали сбытчиков тяжелых наркотиков в особо крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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При проведении комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности провели обыски в домах у двух жителей Кордайского района 45 и 42 лет. У одного из них наркотическое средство в полиэтиленовом пакете найдено в доме, у другого – на летней кухне.
Согласно акту судебно-химической экспертизы изъятые вещества являются наркотическим средством «героин». Общий вес находки составил более килограмма. По д факту начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.
Ключевые слова: Жамбылская область, МВД РК,
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