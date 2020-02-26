+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 7 °С
USD 378.36 EUR 411.92
RUB 5.76 CNY 53.92
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пакеты с героином найдены у двух жителей Жамбылской области

26 Февраля 2020 21:03
Поделиться:
Пакеты с героином найдены у двух жителей Жамбылской области

КОРДАЙ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские полицейские задержали сбытчиков тяжелых наркотиков в особо крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Братьев-наркодилеров задержали в Алматы
Наркопритон ликвидировали в Атырау Более 20 сайтов по продаже наркотиков закрыли в Мангистауской области Плантацию марихуаны под солнечными батареями вырастил дома житель Алматинской области

При проведении комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности провели обыски в домах у двух жителей Кордайского района 45 и 42 лет. У одного из них наркотическое средство в полиэтиленовом пакете найдено в доме, у другого – на летней кухне.

Согласно акту судебно-химической экспертизы изъятые вещества являются наркотическим средством «героин». Общий вес находки составил более килограмма. По д факту начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Жамбылская область, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив