2 Июня 2022 18:09

Пакет с 2,8 млн тенге вырвал грабитель у девушки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Нур-Султана задержали грабителя, который вырвал у 21-летней девушки пакет с деньгами в сумме 2,8 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный департамент полиции.

Растерянная девушка сразу же сообщила в полицию. По словам потерпевшей, она в дневное время направлялась с деньгами по улице Мамбетова в сторону банка, чтобы внести деньги на счет. В это время неизвестный мужчина, следовавший за ней, неожиданно вырвал из ее рук пакет и бросился бежать.

На установление и задержание грабителя был ориентирован личный состав. Сотрудниками столичной полиции была составлена ориентировка с описанием примет подозреваемого. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления полиции района «Сарыарка» ДП Нур-Султана задержали 26-летнего грабителя по улице Майлина.

«Как установлено, подозреваемый ранее в течение месяца проходил стажировку в компании в сфере торговли, где и работает сама потерпевшая. До момента совершения грабежа злоумышленник заблаговременно отслеживал маршрут и время передвижения девушки в целях хищения денег. В ходе дачи признательных показаний задержанный рассказал, что большую часть денег он потратил на свои нужды», - сообщили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Грабеж». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы, добавили стражи порядка.