Пакет правовых реформ стал ответом скептикам – Толеутай Рахимбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя Народно-демократической партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков поделился мнением о правовых реформах, произошедших в стране в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С первого дня после Указа Президента РК Касым-Жомарта Токаева о создании Национального совета общественного доверия, да и сейчас некоторыми нашими согражданами высказывались и высказываются скептические мнения по поводу создания и деятельности Нацсовета. От общих? «Зачем нужен этот Совет, когда есть Парламент?» до субъективных: «Почему членом Нацсовета является тот, но не включён этот?». Ответом скептикам стал пакет правовых реформ, предложенный Главой государства на втором заседании в декабре прошлого года и который включал в себя вопросы мирных собраний, декриминализации статьи за клевету, поправок в законы о политических партиях, о выборах», - сказал Толеутай Рахимбеков в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

По его словам, большая часть работы Нацсовета проходит не столько на самих заседаниях, сколько в промежутках между ними.

«Внутри него сформированы четыре группы - по политическим, экономическим реформам, социальным вопросам и духовному возрождению. Члены Нацсовета встречаются как в этих группах, так и в различных других форматах. На этих встречах и в группах в социальных сетях члены Совета обсуждают проблемы, высказывают свои мнения. Именно таким образом была сформирована повестка дня Третьего заседания Нацсовета. Даже пришлось проводить голосование, по итогам которого остановились на вопросах образования, науки и здравоохранения. Выступление Президента на втором заседании, в котором он сказал о правовых реформах, было основано на предложениях членов Совета. В обществе давно говорилось о необходимости изменений порядка организации и проведения мирных собраний, декриминализации статей за клевету и т.д.», - отметил спикер.

Т. Рахимбеков подчеркнул, что в обществе давно говорилось о необходимости снижения порога по количественному составу членов партии, необходимому для ее регистрации.

«Эти предложения неоднократно высказывались на встречах, на заседаниях групп членами НСОД. Поэтому в декабре прошлого года Президент и включил эти предложения в пакет правовых реформ. Я сам, как представитель партии «Ауыл», как член НСОД, входил в состав рабочей группы Мажилиса Парламента по законопроекту о внесении изменений и дополнений в Закон о партиях, и в состав рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Закон о выборах. В ходе работы над этими законопроектами я видел, что здесь имеются различные мнения, высказываемые депутатами, представителями общественных организаций. К примеру, касательно снижения порога говорили: «А почему мы снижаем только в два раза, почему не пять тысяч или не пятьсот членов партии? Но важен был первый шаг. Поэтому и было принято решение о снижении порога в два раза», - объяснил представитель партии «Ауыл».

«Много споров вызывало и установление квоты для женщин и молодежи, не достигшей 20 лет. Здесь тоже высказывались самые различные мнения – представители женских организаций спрашивали, почему ограничились только 30%. Самым главным ответом на эти вопросы была важность самой нормы по квоте. Кроме того, никто не запрещает, если у нас есть активные женщины и молодежь, 50%, 60% и даже 70%. 30% - это минимальная норма, которую должны соблюдать партии при выдвижении своих кандидатов по партийным спискам в депутаты маслихатов и Мажилиса. Это даже, напротив, стимулирует партии расширять свою работу среди женщин и молодежи», - добавил Т. Рахимбеков.