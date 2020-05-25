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Пакет политических реформ Президента создает условия для  воплощения в жизнь идеи плюрализма - эксперт

25 Мая 2020 18:53
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Пакет политических реформ Президента создает условия для  воплощения в жизнь идеи плюрализма - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пакет политических реформ Президента РК Касым-Жомарта Токаева создает условия для реального воплощения в жизнь идеи плюрализма в политическом пространстве. Об этом заявил заместитель руководителя аппарата Сената Парламента РК Максим Споткай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально в среду состоится очередное заседание Национального совета общественного доверия. К этому моменту Нацсовет подошел с серьезными результатами – это рассматриваемый закон о парламентской оппозиции и еще некоторые законы, которые будут рассматриваться на этой неделе в Сенате», - сказал Максим Споткай в телефоном разговоре.

По его словам, эти законы говорят о реализации пакета политических реформ Президента Касым-Жомарта Токаева, которые он анонсировал на предыдущем заседании Национального совета общественного доверия.

«В принципе, можно по разному относиться к деятельности Нацсовета, но факты говорят сами за себя – пакет политреформ, о которых говорило общество, которые являются ответом на запрос общественности, ответом на запрос казахстанцев, он сегодня реализуется. Это довольно серьезные изменения в отечественном законодательстве, то есть в два раза снижен регистрационный ценз для создания новых партий, вводится квота для молодежи и женщин. Рассматриваемый закон о парламентской оппозиции - закрепляет права тех партий, которые прошли в Мажилис Парламента, но при этом не составляют абсолютного большинства. После предстоящих парламентских выборов мы сможем увидеть новую политическую реальность. Я думаю, что все подписанные Президентом законы, и, в целом, пакет политических реформ Президента, он создает условия для реального воплощения в жизнь идеи плюрализма в политическом пространстве», - заключил эксперт.

Напомним, 25 мая Президент подписал Закон о мирных собраниях, закон о выборах, закон «О политических партиях».


Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/prezidentskiy-paket-politicheskih-reform-uzhe-na-stadii-aktivnoy-realizacii-erlan-karin_a3653900


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Ключевые слова: Общество, Первый пакет реформ,
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Серик Сабеков

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