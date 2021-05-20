Пакет наркотиков пытался проглотить житель Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Пакет наркотиков пытался проглотить житель Уральска. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В областном департаменте полиции сообщили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка остановили автомашину Skoda Octavia, в салоне которой находилось двое мужчин. Когда полицейские попросили их выйти из машины, один из них выхватил пакет с белым кристаллическим порошком и попытался высыпать его к себе в рот. Однако, полицейские успели помешать. Помимо пакетиков с белым кристаллическим веществом у задержанных изъято незарегистрированное травматическое оружие. Водитель, перевозивший молодых людей, оказался таксистом. По его словам, он не знал, что именно перевозят нанявшие его молодые люди.