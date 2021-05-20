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Пакет наркотиков пытался проглотить житель Уральска
20 Мая 2021 14:22
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УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Пакет наркотиков пытался проглотить житель Уральска. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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В областном департаменте полиции сообщили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка остановили автомашину Skoda Octavia, в салоне которой находилось двое мужчин. Когда полицейские попросили их выйти из машины, один из них выхватил пакет с белым кристаллическим порошком и попытался высыпать его к себе в рот. Однако, полицейские успели помешать. Помимо пакетиков с белым кристаллическим веществом у задержанных изъято незарегистрированное травматическое оружие. Водитель, перевозивший молодых людей, оказался таксистом. По его словам, он не знал, что именно перевозят нанявшие его молодые люди.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по 296 УК РК «Незаконное обращение с наркосодержащими препаратами«. Назначен ряд экспертиз.
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