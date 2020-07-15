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Пакет мер на случай второй волны коронавируса представила Еврокомиссия

Автор:  
Тимур Дюсекеев
15 Июля 2020, 22:48
Пакет мер на случай второй волны коронавируса представила Еврокомиссия

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейская комиссия представила в среду краткосрочные меры по повышению готовности национальных систем здравоохранения стран ЕС ко второй волне коронавирусной инфекции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Основное внимание уделяется наращиванию тестирования и отслеживанию контактов зараженных, усилению надзора за здоровьем населения, расширению доступа к средствам индивидуальной защиты, лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию, а также поддержке уязвимым группам и профилактике сезонного гриппа.

Помимо прочего, Еврокомиссия к сентябрю намерена закончить процесс унификации операционных систем мобильных приложений для отслеживания контактов инфицированных, чтобы такие лица могли быть выявлены в других странах ЕС.

В регуляторе считают, что обмен такой информацией между государствами позволит обеспечить свободу передвижения по всему Европейскому союзу, а странам ЕС не придется закрывать свои границы друг от друга во время второй волны коронавируса.

«Сочетание стандартных подходов к отслеживанию контактов с совместимыми мобильными приложениями может укрепить способность останавливать распространение вируса при сохранении принципов защиты данных», - отмечают в Еврокомиссии.

Десять государств ЕС уже внедрили мобильные приложения для отслеживания контактов, еще одиннадцать стран Евросоюза намерены запустить такие цифровые технологии в ближайшее время. При этом пользователь добровольно решает, нужно ли ему устанавливать и использовать такое приложение.

Другим интересным решением Еврокомиссии является поддержка стран ЕС, отбирающих пробы в сточных водах, чтобы отследить присутствие коронавируса в них.

В числе прочего Европейская комиссия предлагает усилить координацию при планировании и реализации крупномасштабных исследований коронавируса, включая разработку вакцины, и методов лечения атипичной пневмонии COVID-19, вызываемой этим вирусом, в Европе.

Еще одним важным направлением работы является обеспечение справедливого доступа всех стран ЕС к лекарствам и медицинскому оборудованию, такому как аппараты искусственной вентиляции легких и тест-системы, по всей Европе. Это делается для того, чтобы избежать запретов стран ЕС на экспорт такой продукции, как это было в начале пандемии.

В августе Европейский центр профилактики и контроля заболеваний вместе с Объединенным исследовательским центром ЕС выпустят справочник по мерам профилактики коронавируса, в который будут включены параметры и критерии проведения массовых собраний, мер социального дистанцирования, использования масок в общественных местах и другие рекомендации.

В сочетании с предстоящей этой осенью эпидемией гриппа, вспышка коронавируса представляет собой серьезную угрозу для граждан ЕС, поэтому Европейская комиссия предлагает расширить охват вакцинации против сезонного гриппа с особым вниманием к уязвимым группам и крупным коллективам.


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