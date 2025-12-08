Падеж скота зафиксирован в одном из сел Акмолинской области

По информации управления ветеринарии Акмолинской области, с 4 по 8 декабря 2025 года в селе Донгулагаш Конысбайского сельского округа Зерендинского района произошел падеж 28 голов КРС у семи владельцев животных, вынуждено были забиты еще девять голов. До регистрации падежа в селе в девяти дворах содержались 57 голов КРС.

На месте работает ветеринарная служба Зерендинского района, ежедневно проводится подворовой обход и симптоматическое лечение больных животных.

— При вскрытии трупов КРС обнаружены признаки гиперемии тонкого отдела кишечника, желудок заполнен кормовыми массами, консистенция печени дряблая с признаками явного отравления кормовыми массами. Отобраны пробы патологического материала и направлены в акмолинский областной филиал «РВЛ» для исключения сибирской язвы и отравления пестицидами. Также для исследования было отобрано содержимое желудка. Предварительный диагноз — кормовое отравление, — поделились в ведомстве.

Трупы животных утилизированы, их захоронили на скотомогильнике.

