    14:10, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Падеж скота зафиксирован в одном из сел Акмолинской области

    По предварительным данным, животные отравились кормом. Проводимые исследования должны исключить сибирскую язву и отправление пестицидами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации управления ветеринарии Акмолинской области, с 4 по 8 декабря 2025 года в селе Донгулагаш Конысбайского сельского округа Зерендинского района произошел падеж 28 голов КРС у семи владельцев животных, вынуждено были забиты еще девять голов. До регистрации падежа в селе в девяти дворах содержались 57 голов КРС.

    На месте работает ветеринарная служба Зерендинского района, ежедневно проводится подворовой обход и симптоматическое лечение больных животных.

    — При вскрытии трупов КРС обнаружены признаки гиперемии тонкого отдела кишечника, желудок заполнен кормовыми массами, консистенция печени дряблая с признаками явного отравления кормовыми массами. Отобраны пробы патологического материала и направлены в акмолинский областной филиал «РВЛ» для исключения сибирской язвы и отравления пестицидами. Также для исследования было отобрано содержимое желудка. Предварительный диагноз — кормовое отравление, — поделились в ведомстве.

    Трупы животных утилизированы, их захоронили на скотомогильнике.

    Напомним, в ЗКО неизвестный хищник стал причиной гибели более 60 овец и коз. 

    Теги:
    Падеж скота Регионы Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
