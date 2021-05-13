Падеж скота произошел в Зайсанском районе ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На территории Шиликтинского сельского округа Зайсанского района ВКО в период с 28 апреля по 12 мая выявлено падение сельскохозяйственных животных. Со слов владельцев, пало 12 голов КРС и около 100 голов МРС (10-дневные ягнята). Специалисты исследуют причины происшествия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

Как сообщил в ходе прямого эфира в Информационном центре региона, заместитель руководителя управления ветеринарии области Ертай Батхолдин, в целом в Шиликтинском сельском округе у 17 граждан заболело около 100 голов крупного рогатого скота, 110 голов овец и коз. Ветеринарными врачами на территории Шиликтинского сельского округа совместно с населением проводится работа по лечению больных животных.

Так, при обходе территории округа были выявлены трупы 12 голов крупного рогатого скота (из них 7 телят) и 1 ягненок. Специалистами взяты на обследование патологические материалы 1 ягненка и 1 теленка.

«Все поголовье сельскохозяйственных животных в данном сельском округе после зимнего периода ослаблено, состояние иммунитета низкое, скот истощён. В период с 25-28 апреля было понижение температуры воздуха, с выпадением осадков (дождь со снегом), в связи с чем, у ослабленных животных произошло переохлаждение организма и падеж молодняка. У павшего скота взяты патологические пробы и сданы в областную лабораторию», - сообщил в ходе прямого эфира заместитель руководителя управления ветеринарии ВКО Е. Батхолдин.

По данным ведомства, всего в Шиликтинском сельском округе зарегистрировано 10 с половиной тысяч голов крупного рогатого скота, более 24 тысяч голов мелкого рогатого скота, 52 тысячи лошадей, 150 собак, 2343 птицы, 52 кошки. Скот содержится круглый год на пастбище.

Отмечается, что ветеринарно-профилактические мероприятия 2021 года выполнены в полном объеме. Проведена своевременная вакцинация сельскохозяйственных животных сельского округа против нодулярного дерматита КРС, ЭМКАР КРС, а также таких заболеваний, как бешенство КРС, мыт лошадей, пастереллез лошадей, сибирская язва КРС. По Шиликтинскому сельскому округу особо опасных болезней среди сельскохозяйственных животных за последние 3 года не зарегистрировано.