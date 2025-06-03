Падение уровня воды и вымирание рыб: что ждет Каспий

Текущая ситуация: уровень и качество воды

За годы наблюдений уровень Каспийского моря неоднократно изменялся:

в период 1940-1977 годы интенсивность снижения уровня моря была равна 4 см в год (общее падение составило 1,2 м);

в 1978-1995 годы наблюдалось повышение уровня на 13 см в год (общее повышение составило 2,5 м),

в 1996-2023 годы был период падения на 8 см в год. (общее значение падения равно 1,83 м).

с 2006 по 2024 год уровень моря продолжает снижаться - за этот период он упал на 2,14 м.

Снижение уровня в 2024 году по сравнению с 2023 годом составило для казахстанской части Каспийского моря: в северо-восточной части - 22 см, в восточной части - 29 см.

- Исследования влияния будущих изменений климата на составляющие водного баланса и уровень Каспийского моря, проведенные в РГП «Казгидромет» на основе климатических сценариев RCP4.5* и RCP 8.5* модели Community Climate System Model (CCSM), показали, что уровень Каспийского моря имеет устойчивую тенденцию к снижению к 2050 году, - сообщили в Минэкологии.

По расчетам, к 2030 году уровень Каспийского моря может достигнуть отметок -29,8-29,9 м, а к 2050 году уровень может приблизиться к отметке - 32,4 – 33,9 м.

Что касается качества воды, то по результатам 2024 года, она отнесена к третьему классу — умеренно загрязненные воды.

Однако в ведомстве отмечают, что по токсикологическим показателям вода Каспийского моря не оказывает острого токсического действия на живые организмы. Тест-параметр в Каспийском море составил 0%.

Причины обмеления

В Каспийское море впадает около 130 рек, но основной объем притока, порядка 270-300 км3,, приходится на реки Волга, Жайык (Урал), Терек, Кура, Сулак, Самур и реки иранского побережья.

Фото: Аягөз Ізбасарова / Kazinform

Основная доля приходится на:

- Волгу — 86,1%,

- Куру — 5,1%,

- Жайык (Урал) — 2,9%,

- Терек — 2,4%.

С территории Казахстана в Каспий впадает река Жайык (Урал). Многолетний ход объема стока р. Жайык показывает тенденцию к снижению, и в настоящее время сток реки находится в маловодной фазе.

Кроме того, принимая во внимание географическое положение Каспийского региона, его обширную территорию и удаленность от океана, в настоящее время изменение климата становится более ощутимым.

- За период 1976-2023 гг. изменение среднегодовой температуры воздуха составило для Земного шара +0,19°С на каждые 10 лет, для Казахстана +0,36°С на каждые 10 лет, а для Каспийского региона +0,51°C на каждые 10 лет. В целом, климат Казахстана теплеет быстрее, чем глобальный, а климат Каспийского региона еще быстрее, - пояснили в ведомстве.

Основные угрозы

На протяжении всей своей истории Каспийское море - важнейший источник биологических ресурсов. Они составляют единую экосистему и являются результатом взаимодействия многих природных и антропогенных факторов - поступления пресной воды в море, гидрологического и гидрохимического режимов моря, продуктивности питания, естественного и искусственного воспроизводства рыб, токсикологической ситуации и промысла в регионе.

В первую очередь, по данным Минэкологии, обмеление повлияет на прибрежные заболоченные территории и дельты рек, в частности:

Дельта Волги . Здесь обитает множество редких и эндемичных видов растений, птиц и рыб. Обмеление приведет к высыханию водно-болотных угодий, что разрушает среды обитания;

. Здесь обитает множество редких и эндемичных видов растений, птиц и рыб. Обмеление приведет к высыханию водно-болотных угодий, что разрушает среды обитания; Дельта Урала также пострадает из-за снижения уровня воды, сократятся нерестилища рыбы и исчезнут водные растения.

Во-вторых, пострадают морские и прибрежные мелководья. Эти зоны особенно важны для нереста рыб, в частности осетровых (белуга, севрюга, осетр), которые уже находятся под угрозой исчезновения. Мелководья служат местами кормежки и остановки для перелетных птиц.

Фото: Аягөз Ізбасарова / Kazinform

Загрязнена ли вода

В Минэкологии заявили, что по результатам государственного экологического контроля за 2024-2025 годы, загрязнение Каспийского моря не было зафиксировано.

Вместе с тем, департаментом экологии по Мангистауской области на ежемесячной основе проводится мониторинг состояния водного объекта. По результатам мониторинга за 2025 год, загрязнение Каспийского моря также не зафиксировано.

Кроме того, в целях мониторинга и анализа влияния нефтяных компаний на море министерством ведутся работы по внедрению карты экологической чувствительности казахстанского сектора Каспийского моря. Пока фактов загрязнения Каспийского моря нефтью зафиксировано не было.

- Карта экологической чувствительности – это инструмент, позволяющий быстро принять стратегические решения, определить районы и ресурсы приоритетной защиты, оценить возможные последствия разлива, а также определить возможные методы ликвидации разлива нефти, - проинформировали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за экоситуации на Каспии популяция тюленей находится под угрозой исчезновения.

В Минэкологии сообщили, что после фиксации случаев гибели тюленей в 2024-2025 годы специалистами департамента экологии по Мангистауской области отобраны пробы воды на прибрежных зонах Каспийского моря. По результатам лабораторных исследований, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ выявлено не было.