Падение самолета, спасения на дорогах, встреча казахстанского мальчика с Роналду - обзор недели

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Последняя неделя уходящего года традиционно началась с новогодних утренников и поздравлений, гололеда на дорогах, однако всю страну потрясло крушение самолета авиакомпании Bek Air, в связи с чем по всей стране объявили общенациональный траур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Крушение самолета произошло близ Алматы 27 декабря 2019 года. Борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа. Cамолет Fokker-100 при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

В связи с крушением самолета в стране был объявлен день траура. Правительству совместно с акиматами города Алматы и Алматинской области поручено оказать материальную помощь семьям погибших в размере 4 млн тенге. Кроме того, родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка.

Были предприняты все меры по оказанию помощи пострадавшим, откликнулось и общество. В том числе, более 500 алматинцев сдали кровь, был открыт счет помощи пострадавшим. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил сельчан, которые кормили спасателей, и алматинцев-доноров. «Наш народ ещё раз показал свою сплоченность и готовность всегда помочь ближнему», - написал он.

Среди погибших - журналист портала «Информбюро» Дана Круглова , а также ветеран органов внутренних дел Рустем Кайдаров .

Выжившие пассажиры рассказали о событиях того дня.

Вместе с тем, неделя была отмечена событиями, связанными со встречей Нового 2020 года, а также непогодой и гололедом на дорогах.

Так в Акмолинской области спасли автобус с 64 гражданами России и Узбекистана, а также 2 граждан Турции.

В Актюбинской области прошел ледяной дождь, образовавший гололед, в связи с чем были закрыты все трассы.

В ряде регионов страны было объявлено штормовое предупреждение .

Традиционные новогодние елки прошли в Актобе и других регионах.

Люди объединялись ради добрых дел: 150 писем поддержки написали и отправили в Москву дети и военнослужащие из Актобе для маленькой актюбинки Дильназ Касымовой, которая борется с онкологическим заболеванием.

Под Новый год сбылась мечта казахстанского мальчика Али Турганбекова , родившегося без ног . Он встретился со своим кумиром - звездой мирового футбола Криштиану Роналду. Али и Роналду поиграли в мяч, сделали совместное фото.

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