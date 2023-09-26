Падение ребенка с лестницы в школе: почему скорая ехала так долго

Министр здравоохранения Ажар Гиният объяснила, почему скорая так долго ехала на вызов к ребенку, который упал с лестницы в одной из школ Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- По скорой помощи категория срочности вызовов оценивается диспетчером станции скорой помощи. Звонок поступает от медсестры школы, что у ребенка ссадины, ушибы, потери сознания нет. Поэтому скорая приехала в течение 29 минут. При дообследовании ребенку поставили диагноз – черепно-мозговая травма. На сегодняшний день состояние ребенка стабильное. Вчера провели консилиум врачей. В срочных оперативных мерах ребенок не нуждается. Он будет под наблюдением, - прокомментировала Ажар Гиният на брифинге в Правительстве.

По ее словам, есть четкие регламентированные сроки выезда и приезда скорой помощи. Этим и объяснила министр здравоохранения тот факт, что скорая пришла поздно на вызов.

Случай с падением ученика школы-гимназии 14 города Астаны держит на контроле Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева.

Напомним, учащийся школы-гимназии № 14 Астаны упал с лестницы, когда поднимался на второй этаж. По словам мальчика, его толкнул одноклассник.

При этом в ведомстве уточнили, что в коме он не был, находится в сознании.