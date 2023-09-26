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    13:46, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Падение ребенка с лестницы в школе: почему скорая ехала так долго

    Скорая помощь
    Фото: МИА «Казинформ».

    Министр здравоохранения Ажар Гиният объяснила, почему скорая так долго ехала на вызов к ребенку, который упал с лестницы в одной из школ Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - По скорой помощи категория срочности вызовов оценивается диспетчером станции скорой помощи. Звонок поступает от медсестры школы, что у ребенка ссадины, ушибы, потери сознания нет. Поэтому скорая приехала в течение 29 минут. При дообследовании ребенку поставили диагноз – черепно-мозговая травма. На сегодняшний день состояние ребенка стабильное. Вчера провели консилиум врачей. В срочных оперативных мерах ребенок не нуждается. Он будет под наблюдением, - прокомментировала Ажар Гиният на брифинге в Правительстве.

    По ее словам, есть четкие регламентированные сроки выезда и приезда скорой помощи. Этим и объяснила министр здравоохранения тот факт, что скорая пришла поздно на вызов.

    Случай с падением ученика школы-гимназии 14 города Астаны держит на контроле Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева.

    Напомним, учащийся школы-гимназии № 14 Астаны упал с лестницы, когда поднимался на второй этаж. По словам мальчика, его толкнул одноклассник.

    При этом в ведомстве уточнили, что в коме он не был, находится в сознании.

    Теги:
    Минздрав РК Происшествия школа Астана
    Автор
    Арайлым Мұрат
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