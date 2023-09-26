Ребенок упал с лестницы в школе Астаны: что известно о его состоянии

Случай с падением ученика школы-гимназии 14 города Астаны держит на контроле Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева, передает МИА «Казинформ».

- Со вчерашнего дня я на связи с мамой, с врачами. Сегодня съездила в больницу, поговорила с мальчиком. Он в хорошем настроении, рассказал, как это произошло (они с другом бежали вместе на урок, и друг его нечаянно толкнул), поговорила с мамой. Мама сообщила, что ей очень неприятно, что в социальных сетях обсуждают ее семью и ребенка, - проинформировала в Instagram Динара Закиева.

Напомним, что учащийся школы-гимназии 14 Астаны упал с лестницы, когда поднимался на второй этаж. При этом перила в учебном заведении есть. По словам мальчика, его толкнул одноклассник. На место незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи.



Как сообщили в управлении общественного здравоохранения Астаны, 18 сентября на пульт «103» поступил вызов 3 категории срочности (время прибытия скорой помощи — 29 минут) по адресу улица Маскеу, 23, СШ 14. Пациента госпитализировали в Многопрофильную городскую детскую больницу № 2 с предварительным оповещением стационара и оказанием полного объема первой медицинской помощи. При поступлении его осмотрели все специалисты, сейчас он получает лечение в профильном отделении нейрохирургии.



Общее состояние школьника оценивается как средней степени тяжести, в динамике с улучшением. Лечение получает по протоколу черепно-мозговой травмы, на данный момент в оперативном лечении не нуждается.



При этом в ведомстве уточнили, что в коме он не был, находится в сознании.