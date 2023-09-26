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    18:22, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Падение ребенка с лестницы: директора столичной школы уволили

    школа
    Фото: Мухтор Холдорьбеков/ МИА «Казинформ»

    В пресс-службе управления образования Астаны сообщили о том, что директора школы-гимназии № 14 в связи с происшествием уволили с занимаемой должности, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

    Тем временем, в управлении полиции района Сарыарка по данному факту начато досудебное расследование по статье 141 Уголовного кодекса РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей». 

    Напомним, что учащийся школы-гимназии 14 Астаны упал с лестницы, когда поднимался на второй этаж. При этом перила в учебном заведении есть. По словам мальчика, его толкнул одноклассник. На место незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи.

    Как сообщили в управлении общественного здравоохранения Астаны, 18 сентября на пульт «103» поступил вызов 3 категории срочности (время прибытия скорой помощи — 29 минут) по адресу улица Маскеу, 23, СШ 14. Пациента госпитализировали в Многопрофильную городскую детскую больницу № 2 с предварительным оповещением стационара и оказанием полного объема первой медицинской помощи. При поступлении его осмотрели все специалисты, сейчас он получает лечение в профильном отделении нейрохирургии.

    Общее состояние школьника оценивается как средней степени тяжести, в динамике с улучшением. Лечение получает по протоколу черепно-мозговой травмы, на данный момент в оперативном лечении не нуждается.

    При этом в ведомстве уточнили, что в коме он не был, находится в сознании. 

    Теги:
    Происшествия Астана
    Автор
    Арайлым Мұрат
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