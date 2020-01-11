Падение обломков одной из ракет в Актюбинской области прокомментировало МО РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Падение обломков одной из ракет в Актюбинской области прокомментировало Министерство обороны РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«9 января 2020 года во время плановых учений испытательного центра Министерства обороны РФ, арендующего полигоны на территории РК в соответствии с межгосударственным соглашением между Казахстаном и Россией от 1995 г., произошло падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест. Взрыва не было.
В районе падения в Байганинском районе Актюбинской области жертв и разрушений нет. Ситуация опасности для населения не представляет», - говорится в сообщении.
Отмечается, пуск ракет с использованием объектов на территории Казахстана проводился согласно годовому плану и графику проведения учений.
На месте работают службы КЧС МВД РК, район падения оцеплен сотрудниками полиции.
Отмечается, выяснение обстоятельств и причин будет проводить казахстанско-российская комиссия при акимате Актюбинской области.
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