Падение обломков одной из ракет в Актюбинской области прокомментировало МО РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Падение обломков одной из ракет в Актюбинской области прокомментировало Министерство обороны РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«9 января 2020 года во время плановых учений испытательного центра Министерства обороны РФ, арендующего полигоны на территории РК в соответствии с межгосударственным соглашением между Казахстаном и Россией от 1995 г., произошло падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест. Взрыва не было.

В районе падения в Байганинском районе Актюбинской области жертв и разрушений нет. Ситуация опасности для населения не представляет», - говорится в сообщении.

Отмечается, пуск ракет с использованием объектов на территории Казахстана проводился согласно годовому плану и графику проведения учений.

На месте работают службы КЧС МВД РК, район падения оцеплен сотрудниками полиции.

Отмечается, выяснение обстоятельств и причин будет проводить казахстанско-российская комиссия при акимате Актюбинской области.