Новости
Падение мужчины с 8 этажа и попытку суицида женщины в столице расследует полиция
21 Июня 2020 21:57
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 18:45 часов в полицию города Нур-Султана поступил вызов о падении человека. Из окна восьмого этажа по улице Кабанбай батыра выпал парень. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
Новости по темеПожар в квартире в Кокшетау: умер второй ребенок Трое погибли в результате нападения с ножом в английском Рединге Мужчина утонул в Урале в Атырауской области
«На место незамедлительно выехали экстренные службы. Вслед за парнем, спустя минут сорок, из этого же окна спрыгнула девушка. Она упала на куб жизни, который растянул ДЧС. Оба доставлены в больницу. Установлено, что 31-летний мужчина и 34-летняя женщина проживали вместе. На момент осмотра в квартире больше никого не обнаружено», - сообщили в полиции.
Обстоятельства происшествия выясняются. Начато досудебное расследование по ст. 105 УК РК.
Как сообщалось, женщину спасли от суицида в Нур-Султане.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Взрыв многоэтажки в Киеве: судьба трех человек неизвестна
- Пять пожарных постов создадут в Павлодарской области в этом году
- Стадо овец нашли и вернули полицейские в Алматинской области
- Тело второго утонувшего за выходные найдено в Урале в Атырау
- Пьяный и лишенный прав водитель арестован в ВКО
- Женщину спасли от суицида в Нур-Султане
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047