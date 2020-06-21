Падение мужчины с 8 этажа и попытку суицида женщины в столице расследует полиция

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 18:45 часов в полицию города Нур-Султана поступил вызов о падении человека. Из окна восьмого этажа по улице Кабанбай батыра выпал парень. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

«На место незамедлительно выехали экстренные службы. Вслед за парнем, спустя минут сорок, из этого же окна спрыгнула девушка. Она упала на куб жизни, который растянул ДЧС. Оба доставлены в больницу. Установлено, что 31-летний мужчина и 34-летняя женщина проживали вместе. На момент осмотра в квартире больше никого не обнаружено», - сообщили в полиции.

Обстоятельства происшествия выясняются. Начато досудебное расследование по ст. 105 УК РК.

Как сообщалось, женщину спасли от суицида в Нур-Султане.