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Падение мужчины с 8 этажа и попытку суицида женщины в столице расследует полиция

21 Июня 2020 21:57
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Падение мужчины с 8 этажа и попытку суицида женщины в столице расследует полиция

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 18:45 часов в полицию города Нур-Султана поступил вызов о падении человека. Из окна восьмого этажа по улице Кабанбай батыра выпал парень. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

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«На место незамедлительно выехали экстренные службы. Вслед за парнем, спустя минут сорок, из этого же окна спрыгнула девушка. Она упала на куб жизни, который растянул ДЧС. Оба доставлены в больницу. Установлено, что 31-летний мужчина и 34-летняя женщина проживали вместе. На момент осмотра в квартире больше никого не обнаружено», - сообщили в полиции.

Обстоятельства происшествия выясняются. Начато досудебное расследование по ст. 105 УК РК.

Как сообщалось, женщину спасли от суицида в Нур-Султане.


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#Нур-Султан   #Происшествия   #МВД РК  
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