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    13:00, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Падение метеорита зафиксировали в США

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    УЭСТ-ПАЛМ-БИЧ. КАЗИНФОРМ – Вечером в понедельник в городе Уэст-Палм-Бич, штата Флорида, США было зафиксировано падение метеорита, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на USA Today.

    Майк Хэнки, операционный менеджер в American Meteor Society, рассказал, что технически это был болид, так как он вспыхнул после вхождения в атмосферу Земли.

    «Это особый вид метеорита, так как он вызывает яркий всплеск и часто звук взрыва», - говорит он.

    Хэнки предположил, что небесное тело может быть куском астероида, основываясь на его скорости падения и характеристиках.

    «Однако, является ли данный метеорит куском астероида 2021 GW4, остается под вопросом», - сказал он.

    Согласно Gianluca Masi of VirtualTelescope.eu, астероид 2021 GW4 пролетел на очень близком расстоянии от земли - 12430 миль - утром в понедельник. Астероид был обнаружен 8 апреля телескопом Catalina Sky Survey, расположенным на горе Леммон, в штате Аризона.

    Также сообщается, что в период с 16 апреля по 25 апреля пройдёт звездопад Лириды. Согласно EarthSky.org, пик звездопада, а это падение 10-15 метеоритов, придется к рассвету 22 апреля.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости США
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