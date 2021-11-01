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    12:39, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Падение металлоконструкции на астанчанку: состояние женщины остается тяжелым

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состояние пострадавшей от падения металлоконструкции в Нур-Султане остается тяжелым, женщина находится в реанимации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С момента поступления в больницу, как была проведена срочная операция, она находится в отделении реанимации. Отметим, что женщина поступила в стационар в крайне тяжелом состоянии. Продолжает находиться в реанимации. Состояние остается тяжелым», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

    Напомним, 22 октября в 13:00 на канал «102» поступило сообщение о том, что на женщину упала металлоконструкция с крыши бизнес-центра на улице Сыганак.

    «Установлено, что 56-летняя женщина получила травму вследствие падения металлического купола из-за сильного порыва ветра. По данному факту управлением полиции района Есиль начато досудебное расследование по статье 306 Уголовного кодекса РК, назначены необходимые экспертизы», - прокомментировали в полиции.

    Женщина в срочном порядке была прооперирована.

    Теги:
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