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    15:13, 21 Август 2024 | GMT +6

    Падение дельтаплана на Алаколе: пилот не имел разрешения выполнять полеты

    Дельтаплан упал в озеро Алаколь
    Фото: ДЧС области Жетысу

    Глава Авиационной администрации Казахстана Каталин Раду сообщил об итогах расследования падения дельтаплана на Алаколе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, в последнее время в отрасли малой авиации возникает очень много вопросов. Выясняется, что законодательство, регулирующее этот вопрос, не соблюдается субъектами отрасли. 

    Каталин Раду сообщил, что владелец дельтаплана не зарегистрировал свое воздушное судно в госреестре гражданских воздушных судов. Самолет не имел действующего сертификата летной годности, который позволял бы ему осуществлять полеты. 

    - В том числе, пилот данного воздушного судна не имел действующих квалификационных отметок. Соответственно, не имел действующего свидетельства пилота, которое позволяло бы ему выполнять полеты, - сказал он. 

    Глава Авиационной администрации добавил, что на основании последних событий в области малой авиации проводятся внеплановые и плановые инспекции, которые начались с начала года. 

    Напомним, в области Жетысу дельтаплан с людьми упал в воду на озере Алаколь. Пострадали два человека. Видео происшествия было опубликовано в соцсетях. 

    В Комитете гражданской авиации позже сообщили, что будет проводиться расследование.

    Теги:
    Самолет Авиация Жетысуская область Алаколь Происшествия
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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