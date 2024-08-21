Падение дельтаплана на Алаколе: пилот не имел разрешения выполнять полеты

Глава Авиационной администрации Казахстана Каталин Раду сообщил об итогах расследования падения дельтаплана на Алаколе, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, в последнее время в отрасли малой авиации возникает очень много вопросов. Выясняется, что законодательство, регулирующее этот вопрос, не соблюдается субъектами отрасли.

Каталин Раду сообщил, что владелец дельтаплана не зарегистрировал свое воздушное судно в госреестре гражданских воздушных судов. Самолет не имел действующего сертификата летной годности, который позволял бы ему осуществлять полеты.

- В том числе, пилот данного воздушного судна не имел действующих квалификационных отметок. Соответственно, не имел действующего свидетельства пилота, которое позволяло бы ему выполнять полеты, - сказал он.

Глава Авиационной администрации добавил, что на основании последних событий в области малой авиации проводятся внеплановые и плановые инспекции, которые начались с начала года.

Напомним, в области Жетысу дельтаплан с людьми упал в воду на озере Алаколь. Пострадали два человека. Видео происшествия было опубликовано в соцсетях.

В Комитете гражданской авиации позже сообщили, что будет проводиться расследование.