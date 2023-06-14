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    13:20, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Падение цен на жилье прогнозирует глава «Отбасы банка»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ситуацию на рынке жилья в Казахстане прокомментировала председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По ее мнению, сейчас на рынке наблюдается стагнация. Она отметила, что количество сделок по купле-продажи уменьшилось до уровня 2020 года.

    «Я думаю, что через месяцев 8-9 будет очень удачный период для покупки жилья, именно для покупателей, потому что все будут предлагать скидки, и строительные компании, и на рынке вторичного жилья», - сказала она в кулуарах Мажилиса РК.

    При этом, как считает Ляззат Ибрагимова, примерно через год-полтора спрос снова войдет в те же рамки, в которых был до этого. Это связано с естественным приростом – ежегодно рождаются более 450 тысяч детей, плюс каждый год заключаются новые браки.


    Теги:
    Мажилис Жилье Экономика
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