Падение АН-2 вблизи Кызылорды: начато досудебное расследование

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - По факту падения самолета АН-2 вблизи Кызылорды начато досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данному факту Линейным отделом полиции начато досудебное расследование по части1 статье 344 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта». Другая информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Напомним, 4 июля около 7 часов в 12 км от села Караултобе города Кызылорды при обработке рисовых полей потерпел крушение самолет АН-2. Через несколько километров после взлета из-за технических неисправностей при вынужденной посадке упал прямо на поле.