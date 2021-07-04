Падение АН-2 вблизи Кызылорды: МИИР проведет расследование

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Комитет гражданской авиации РК сообщил о том, что по факту падения самолета АН-2 вблизи Кызылорды будет проведено расследование, передает МИА «Казинформ».

«4 июля 2021 года в 07:50 поступила информация о падении воздушного судна АН-2, регистрационный номер UP-A0135, в районе населенного пункта Караул-Тобе Кызылординской области в зоне неконтролируемого воздушного пространства. Воздушное судно выполняло авиационно-химические работы. На борту находились 2 человека, жертв нет, пострадавшим была оказана медицинская помощь. Эксплуатантом воздушного судна является ОЮЛ в форме ассоциации «Эксплуатанты легкой и сверхлегкой авиации» («ЭЛИСА»). По данному факту создана комиссия. Управлением по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК будет проведено расследование», сообщила пресс-служба КГА в Telegram .

Напомним, 4 июля около 7 часов в 12 км от села Караултобе города Кызылорды при обработке рисовых полей потерпел крушение самолет АН-2. Через несколько километров после взлета из-за технических неисправностей при вынужденной посадке упал прямо на поле. Линейным отделом полиции начато досудебное расследование по части1 статье 344 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта».