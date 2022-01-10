Падение Алматы открыло бы путь к захвату всего густонаселенного юга, а затем всей страны – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Террористы рассчитывали оттянуть на себя силы правопорядка, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе нападения на войсковые части, армейские блокпосты бандформирования пытались завладеть оружием и боевой техникой. В Алматы и других городах шли настоящие бои. Например, бой вокруг здания Департамента внутренних дел в Алматы продолжался две ночи. Полицейские отбивались от атак террористов. Только в Алматы было захвачено 7 оружейных магазинов. Это были атаки хорошо натренированных профессионалов, включая снайперов со специальными винтовками. Террористы использовали собственную связь, переодевались в форму военнослужащих и правоохранительных органов. Они цинично прикрывались участниками массовых беспорядков, которые служили для них живым щитом», - сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что, имея численное преимущество как минимум в пять раз, бандиты нападали на полицейских и военнослужащих, избивали их с особой жестокостью, двоим военнослужащим отсекли головы.

«Имели место варварские нападения на больницы. Чтобы распылить ресурсы государства, организаторы нападения развернули самый широкий фронт. Агрессия охватила одновременно 11 регионов. Но основной удар был направлен против Алматы. Как вы знаете, это наш крупнейший город и финансовый центр страны, где сосредоточены важнейшие транспортные и коммуникационные узлы. Падение этого города открыло бы путь к захвату всего густонаселенного юга, а затем всей страны. Террористы рассчитывали оттянуть на себя силы правопорядка, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана. Мы видели скопление боевиков вокруг резиденции Президента. По сути, это была настоящая террористическая война, развязанная против нашего государства самыми разными методами. Это потребовало от нас принять беспрецедентные меры», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

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