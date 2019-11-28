Пациенты с​ ​ легочными заболеваниями смогут участвовать в спецпрограмме столичной поликлиники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С декабря в пилотном режиме в городской поликлинике №9 в программу управления заболеваниями включат пациентов с​ ​ легочными заболеваниями, передает МИА «Казинформ».

Столичные жители являются активными участниками бесплатной программы управления заболеваниями (ПУЗ), внедряемой Министерством здравоохранения по всей стране. В городской поликлинике № 9 программа реализуется ​ с​ 2018 года. Сегодня ею охвачено свыше 1200 пациентов, страдающих хроническими заболеваниями.

ПУЗ включает в себя такие заболевания, как артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность и сахарный диабет. В декабря этого года ​ в список добавят хроническую обструктивную болезнь легких.

Программа учит «хроников» быть внимательными к своему здоровью, не допуская «кризисов». И уже имеются результаты: пациенты чувствуют улучшение здоровья, качество жизни.

Участники программы контролируют свое заболевание: соблюдают ​ график приема препаратов, диету, занимаются физкультурой. Пациент ведет дневник наблюдения за своим здоровьем.​

«С пациентом заключается социальный договор, в его рамках он обязуется посещать поликлинику, участвовать в обучающих тренингах, проходить рекомендуемые анализы или мониторинговое наблюдение, принимать рекомендованные лекарственные препараты и проходить предписанный курс лечения. А также соблюдать рекомендации, касающиеся здорового образа жизни», - говорит эксперт сестринского дела ​ городской поликлиники № 9 Наталья Пушкина.

Принять участие в программе может любой желающий, страдающий хроническим заболеванием. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления.