Пациенты с легочными заболеваниями смогут участвовать в спецпрограмме столичной поликлиники
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С декабря в пилотном режиме в городской поликлинике №9 в программу управления заболеваниями включат пациентов с легочными заболеваниями, передает МИА «Казинформ».
Столичные жители являются активными участниками бесплатной программы управления заболеваниями (ПУЗ), внедряемой Министерством здравоохранения по всей стране. В городской поликлинике № 9 программа реализуется с 2018 года. Сегодня ею охвачено свыше 1200 пациентов, страдающих хроническими заболеваниями.
ПУЗ включает в себя такие заболевания, как артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность и сахарный диабет. В декабря этого года в список добавят хроническую обструктивную болезнь легких.
Программа учит «хроников» быть внимательными к своему здоровью, не допуская «кризисов». И уже имеются результаты: пациенты чувствуют улучшение здоровья, качество жизни.
Участники программы контролируют свое заболевание: соблюдают график приема препаратов, диету, занимаются физкультурой. Пациент ведет дневник наблюдения за своим здоровьем.
«С пациентом заключается социальный договор, в его рамках он обязуется посещать поликлинику, участвовать в обучающих тренингах, проходить рекомендуемые анализы или мониторинговое наблюдение, принимать рекомендованные лекарственные препараты и проходить предписанный курс лечения. А также соблюдать рекомендации, касающиеся здорового образа жизни», - говорит эксперт сестринского дела городской поликлиники № 9 Наталья Пушкина.
Принять участие в программе может любой желающий, страдающий хроническим заболеванием. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления.
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