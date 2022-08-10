10 Августа 2022 16:07

Пациенту со сложным разрывом аорты спасли жизнь карагандинские кардиохирурги

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском кардиохирургическом центре провели сложную операцию. Специалисты спасли жизнь пациента, у которого был сложный разрыв аорты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

58-летний карагандинец Виктор Боженко несколько месяцев восстанавливается после сложной операции. Весной этого года, по возвращении домой, мужчина почувствовал чувство жжения в груди, в районе шеи, появились вспышки перед глазами, понизилось давление. Супруга вызвала «скорую помощь», фельдшер принял решение отправить пациента в кардиоцентр. Мужчине диагностировали разрыв аорты. 80 % случаев такой патологии заканчиваются летальным исходом, так как это крупнейший сосуд и при полном разрыве стенки происходит массивная кровопотеря.

«Разрыв идет двухэтапный. Бывает, разорвалась аорта и все, а бывает, что внутренняя часть разорвалась, а снаружи держит. Это пациенты, у которых есть шанс, которых к нам доставляют, и мы проводим протезирование разорванного участка. У этого пациента был поврежден не просто восходящий отдел аорты, разрыв пошел выше. Это трудный для протезирования участок, здесь идут сосуды, т.е. задача усложняется», - поделился кардиохирург высшей категории, директор кардиоцентра Арыстан Магзумов.

Операция по протезированию восходящего отдела и дуги аорты длилась около пяти часов. Проходила она с подключением аппарата искусственного кровообращения, остановкой сердца и охлаждением организма до 18 градусов. Около двух недель пациент провел в реанимации.

«Я уже прошел реабилитацию, восстанавливаюсь. Считаю, что в этой ситуации мне дважды повезло. На скорой фельдшер оказалась очень опытной и приняла решение сразу отправить в этот центр. И второй раз, что я попал к таким хирургам», - говорит Виктор Боженко.

«Это специалисты высшей категории, хирурги от Бога, мы очень благодарны за заботу, за условия. Мой муж довольно долго в больнице находился и все это время весь персонал больницы делал все возможное для его скорейшего выздоровления», - говорит Рушания Боженко.

С начала года в областном Кардиохирургическом центре прооперировали пятерых пациентов с разрывом аорты. Доктора отмечают в группе риска по данной патологии люди с повышенным артериальным давлением без лечения, атеросклерозом.

«Сложность и опасность этой патологии – это нетипичные симптомы. Очень сложно без специальных методов – компьютерной томографии, кардиоскопии клинически диагностировать. После диагностики решение одно – человек должен как можно быстрее попасть на операцию», - добавляет заведующий отделением взрослой кардиохирургии Сергей Цой.

Операцию по протезированию отдела аорты проводят в рамках системы ОСМС. На оплату каждой фонд медицинского страхования направил 2,6 млн тенге.